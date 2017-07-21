Солнечный камень на голубой земле: кому доступны тайны калининградского янтаря

Пометки на средневековых картах королевства Пруссия у берегов Балтийского моря гласят: "Когда дует восточный ветер - здесь находят янтарь". "Когда дует западный ветер - здесь собирают много янтаря". В течение многих веков викинги, древние пруссы, рыцари Тевтонского ордена и немецкие промышленники, сменяя друг друга, искали "солнечный камень" в песках Балтики.

Люди едва не потеряли этот древний промысел. Но 70 лет назад, сразу после войны, спасением затопленного карьера "Кёнигсбергской янтарной мануфактуры" занялся специально созданный "Калининградский янтарный комбинат" (КЯК). Теперь янтарь добывают уже без оглядки на направление ветра.

В поисках "голубой земли"

Под слоем песка на глубине 40-60 метров шагающий экскаватор ищет "голубую землю", в каждом кубометре которой до 2-4 кг ценного минерала. Мощный напор водяной пушки превратит ее в пульпу (смесь песка, голубой глины и янтаря). Крупные камни рабочие комбината выловят "сачком" еще в карьере, а оставшуюся глиняную массу по километровому трубопроводу перекачают к месту назначения: янтарь - на сортировку, остальное - в море.

Серо-зеленый "шагун" на дне песчаного карьера с 50-метровой высоты смотровой площадки кажется забытой в песочнице игрушкой, но зрительный обман вскоре рассеивается. "Длина стрелы - 70 метров, объем ковша - 10 кубометров, вес - более 600 тонн", - сообщает экскурсовод.

Добыча янтаря для жителей близлежащего поселка Янтарный (бывший немецкий Пальмникен) - это не только рабочие места. Благодаря этой технологии здесь появился самый широкий в Калининградской области песчаный пляж. Он намывается морем и второй год подряд получает высшую международную награду и экологический знак "Голубой флаг".

Запасы янтаря Приморского и Пальмникенского месторождений Калининградской области, где сейчас ведется добыча, оцениваются в 116 тысяч тонн.

Слушая камень

"Работать с янтарем можно только вручную. Лишь так удается вовремя заметить структуру, трещинки, вкрапления. Нужно слушать, чувствовать камень: люди, работающие здесь давно, это умеют", - рассказывает мастер-технолог Александр Ким.

Самым ценным, по его словам, считается матовый белый янтарь, зато прозрачный дает массу возможностей для творчества - его можно прокалить, придав нужный оттенок цвета, от светло желтого, до "темной вишни". Зеленым янтарь делают, подкрашивая "донышко" изделия зеленкой или маркером.

В одном из цехов дочернего предприятия КЯК "Янтарный Ювелирпром" мастера придают добытым в карьере кусочкам янтаря округлую форму. Калиброванные шары особенно популярны у китайских заказчиков, замечает Александр.

"Хотите попробовать? - уступает место за своим станком радушная Азема. - Берем шарик, левой рукой вставляем, правой крутим, сверлим до середины (чтобы не треснул), переворачиваем - и до конца! Чувствуете? Камень такой разный бывает, матовый - так вообще изумительно сверлится! Три года работаю, и он не перестает удивлять".

Одни мастера изготавливают вставки в кольца и серьги заданной формы и размеров (кабошоны), другие в работе отталкиваются от индивидуальной формы камня, осторожно подчеркивая его природную красоту.

"Слезы" доисторических сосен

Янтарь - смола древних хвойных деревьев, окаменевшая 50 - 140 млн лет назад. Там, где теперь плещутся волны Балтийского моря, выплескивая на берег кусочки янтаря, когда-то росли "предки" современных сосен.

"Климат был тогда очень горячим - под 60 градусов - и очень влажным. Огромные деревья истекали смолой. Вот прошла гроза, дерево сломалось - какой будет натек? Конечно, не капелька, а огромный. Так получались большие уникальные камни", - рассказывает смотритель музея комбината Галина Спивак.

Вес самого большого самородка, найденного комбинатом, - 3,2 кг, он был поднят в этом году и пока хранится на складе. В музее у Галины Иосифовны другой рекордсмен - 2,8 кг. Официального названия у него нет, между собой сотрудники называют его "Эмбрионом" из-за внешнего сходства. Но, как в шутку призналась смотритель музея, дело не только в форме.

"Кто с ним пообщается - к тому через 9 месяцев аист прилетает. Подтверждалось много раз," - рассказывает Галина Иосифовна. И добавляет, что другие самородки тоже обладают мистическими свойствами.

"Этот мы зовем "Счастливчик", этот - "Пальцы", видите - на нем как будто следы пальцев кто-то оставил. Почему "Счастливчик"? Потому, что он счастье приносит", - рассказывает Галина Иосифовна и признается, что все это, конечно, "бабкины сказки", но верить в мистическую природу "солнечного камня" приятно.

Единственный самородок в музее, который имеет собственное документально закрепленное имя - "Патриарший". Его нашли в день посещения комбината патриархом Кириллом. Он освятил и благословил этот камень.

Люстра Хрущева и янтарный трон

Галина Спивак работает на комбинате больше 40 лет и знает историю каждого экспоната. Вот, к примеру уникальная люстра, которую команда художников комбината изготовила по заказу Никиты Хрущева. Она так и не попала к адресату и пролежала на складе 60 лет. Совсем недавно ее отреставрировали и выставили в музее. На люстру, выполненную в духе сталинского ампира, в свое время ушло 25 кг янтаря.

Прямо под люстрой Хрущева в демонстрационном зале комбината стоит янтарный трон. Есть и другие "царские" экспонаты - диадема, держава, массивные бусы - все, конечно, из янтаря.

В 2016 году на туристических объектах предприятия - смотровой площадке и в демонстрационном зале - побывали около 60 тысяч человек, и можно предположить, что посещаемость будет только расти. Перед юбилеем комбинат серьезно обновил туристическую инфраструктуру: переоборудовал площадки и готовится открыть новое помещение музея, более доступное для маломобильных посетителей.

Галина Спивак показывает другие ценные экспонаты. Среди них янтарная карта России с полуостровом Крым (2015 год) и коллекция янтарей с инклюзами - сохраненными смолой частичками древнейшей флоры или фауны.

Пленники янтаря

Янтарь с инклюзами - застывшими внутри камней частичками древней флоры и фауны - когда-то считался браком. А теперь он особенно ценится. Муравьи и комары, обитавшие примерно 50 млн лет назад, перышки и чешуйки древних птиц и рептилий, травинки, хвоинки и пыльца растений - природа будто специально сохранила их для будущих поколений.

Один из самых редких инклюзов - ящерица - хранится в Музее янтаря в Калининграде. Такой янтарь мог появиться только благодаря уникальному стечению обстоятельств - обычно даже самые мелкие животные способны выбраться из еще не застывшей смолы.

Кстати, по вкраплениям знающий человек может отличить подлинные камни от фальшивок. В музее есть целый стенд с фальсификатом, и экскурсовод, показывая на конкретных примерах, объясняет, что, например, рыбка в янтаре никак оказаться не могла - процессы окаменения происходили на суше. Море затопило эту территорию позже, и на протяжении тысячелетий выбрасывает волной на сушу окаменевшие смоляные капли.

Янтарь с инклюзами не только красив, но и полезен для науки - палеонтологи изучают по нему развитие древней флоры и фауны. Кстати, именно из янтаря, по сюжету "Парка Юрского периода", была извлечена ДНК для клонирования динозавров.

Изучение балтийского янтаря на карьере "Калининградского янтарного комбината" позволило ученым установить более 600 видов животных и растений, ранее существовавших на Земле.

Новые рынки

Сегодня на комбинате, входящем в госкорпорацию "Ростех", работает почти тысяча человек. Запасы минерала оцениваются более, чем в 150 тыс. тонн и при существующих объемах добычи (около 300 тонн в год) их хватит примерно на 500 лет. По итогам 2017 года предприятие рассчитывает увеличить добычу почти в полтора раза и уже идет с опережением графика.

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов в конце 2016 г. назвал сделкой года трехлетний контракт комбината на поставку в Китай 680 тонн янтарного сырья почти на 10 млрд рублей. Важно, что 50% обработки камня, по условиям договора, должно производиться на территории России.

"В основе стратегии развития комбината до 2025 года - глубокая реконструкция и модернизация, а также развитие и внедрение новых форм взаимодействия с переработчиками, создание на базе комбината янтарного кластера, - рассказал ТАСС гендиректор КЯК Михаил Зацепин. - Кроме того, с этого года мы начали прямые экспортные продажи янтаря-сырца, есть серьезные планы и в этом направлении".

Эти меры, считает Зацепин, должны восстановить былое лидерство региона на мировом янтарном рынке, как это было во времена, когда предшественники комбината проложили Великий янтарный путь из Балтики в Европу.

Дарья Решетникова