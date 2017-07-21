"Капсулу времени" с лучшими фото КБР будут хранить в музее и вскроют через 40 лет

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НАЛЬЧИК 21 июля. /ТАСС/. Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарии (КБР) объявило необычный фотоконкурс, работы победителей которого будут 40 лет храниться в Национальном музее республики. Проект "Сквозь время: фото на память" посвящен 460-летию вхождения республики в состав России (отмечается в сентябре 2017 года - прим. ТАСС). Об этом в пятницу сообщила ТАСС пресс-секретарь министерства Ольга Погребняк.
Она добавила, что показ работ состоится в год 500-летия этого исторического события.
"Сорок фотографий, представляющих современный образ Кабардино-Балкарии, по 10 в каждой номинации (природные достопримечательности, историко-архитектурные объекты, люди и события, свободная тема) напечатают и заложат на хранение на 40 лет в Национальный музей. Вновь обнародованы они будут в 2057 году, в канун 500-летия присоединения Кабардино-Балкарии в состав России", - сказала Погребняк.
У наших современников и потомков будет возможность сравнить два времени и оценить прошедшие 40 лет, отметила она.
Фотопроект "Сквозь время: фото на память" ориентирован на молодежь. "Принять участие в конкурсе может любой житель нашей страны в возрасте от 15 до 35 лет. Главное условие - в фотографиях должна прослеживаться связь с жизнью Кабардино-Балкарии", - сказала собеседница.
Победителей определит специальная комиссия, в состав которой войдут представители Минкурортов и Минкультуры КБР, фотоклуба "Свой стиль", СМИ, администрации города Нальчика, Кабардино-Балкарского госуниверситета, общественного совета при Министерстве курортов и туризма КБР.
"Всем авторам отобранных снимков вручат дипломы победителей. Работы, представленные на проект могут быть использованы в СМИ, для размещения на плакатах, бигбордах и иных информационных материалах, демонстрации на фотовыставках и других мероприятиях", - отметили организаторы.