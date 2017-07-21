Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Капсулу времени" с лучшими фото КБР будут хранить в музее и вскроют через 40 лет

В стране
21 июля, 16:13 UTC+3 НАЛЬЧИК 21 июля. НАЛЬЧИК 21, июля. /ТАСС

Показ работ состоится в год 500-летия вхождения республики в состав России

Поделиться
Материал из 1 страницы

НАЛЬЧИК 21 июля. /ТАСС/. Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарии (КБР) объявило необычный фотоконкурс, работы победителей которого будут 40 лет храниться в Национальном музее республики. Проект "Сквозь время: фото на память" посвящен 460-летию вхождения республики в состав России (отмечается в сентябре 2017 года - прим. ТАСС). Об этом в пятницу сообщила ТАСС пресс-секретарь министерства Ольга Погребняк.

Она добавила, что показ работ состоится в год 500-летия этого исторического события.

"Сорок фотографий, представляющих современный образ Кабардино-Балкарии, по 10 в каждой номинации (природные достопримечательности, историко-архитектурные объекты, люди и события, свободная тема) напечатают и заложат на хранение на 40 лет в Национальный музей. Вновь обнародованы они будут в 2057 году, в канун 500-летия присоединения Кабардино-Балкарии в состав России", - сказала Погребняк.

У наших современников и потомков будет возможность сравнить два времени и оценить прошедшие 40 лет, отметила она.

О проекте

Фотопроект "Сквозь время: фото на память" ориентирован на молодежь. "Принять участие в конкурсе может любой житель нашей страны в возрасте от 15 до 35 лет. Главное условие - в фотографиях должна прослеживаться связь с жизнью Кабардино-Балкарии", - сказала собеседница.

Победителей определит специальная комиссия, в состав которой войдут представители Минкурортов и Минкультуры КБР, фотоклуба "Свой стиль", СМИ, администрации города Нальчика, Кабардино-Балкарского госуниверситета, общественного совета при Министерстве курортов и туризма КБР.

"Всем авторам отобранных снимков вручат дипломы победителей. Работы, представленные на проект могут быть использованы в СМИ, для размещения на плакатах, бигбордах и иных информационных материалах, демонстрации на фотовыставках и других мероприятиях", - отметили организаторы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Северный Кавказ
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: наследники престола, спортивные страсти и объятия Макрона
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Фото
7
Популярные музыканты и научные интерактивы: в Петербурге проходит фестиваль "ВКонтакте"
10
Национальные песни и игры: в Марий Эл отпраздновали татарский Сабантуй
Участница фестиваля Бадма-Ханда Аюшеева
8
"Голос кочевников" в Бурятии собрал 6,5 тыс. зрителей и музыкантов из шести стран
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Дочь Немцова просит Верховный суд РФ отменить приговор по делу об убийстве отца
2
Путин раскрыл свой псевдоним, которым пользовался в разведшколе
3
Два инцидента произошли во время совместного брифинга Порошенко и Лукашенко
4
У побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7
5
Песков назвал удачной уловкой продажу за €1 млн часов, якобы принадлежавших Путину
6
TMZ: солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой
7
"Аэрофлот" вводит квартальные премии для пилотов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама