Добычу соли из болотной руды покажут на 525-летии Сольвычегодска

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ТАСС, 21 июля. Город Сольвычегодск в Архангельской области, история которого тесно связана с историей династии русских ремесленников Строгановых, отмечает 525-летие. Торжественная программа, посвященная юбилею, включает в себя напоминание о традиционных ремеслах и промыслах, в числе которых - добыча соли из местной минеральной воды и железа - из болотной руды, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
По информации городских властей, праздничные мероприятия проходят три дня - с 21 по 23 июля.
"Сольвычегодск входит в перечень исторических поселений России. С конца XV - начала XVI веков богатые соляные варницы города привлекали поселенцев со всей России, в числе которых были Строгановы, династии которых в этом году исполняется 520 лет", - сказали в пресс-службе.
К юбилею города, в частности, приурочен арт-фестиваля имени Козьмы Пруткова, в рамках которого проходит выставка предметов декоративно-прикладного искусства из драгоценных металлов, произведенных местными мастерами. Мастерство сольвычегодских ювелиров XVI-XVII веков было хорошо известно по всей России. Также в городе открылся ремесленный дворик, где проходят мастер-классы по ткачеству, плетению поясов, набойке, гончарному и кузнечному делу.
Планируется также провести состязания лучших кузнецов на звание "Усольского мастера". "Все участники конкурса будут ковать изделия без использования электроинструментов. Горожан и гостей города ждут на специальных площадках, где мастера воспроизведут основные промыслы жителей Сольвычегодска в XVI-XVII веках - добычу соли из сольвычегодской минеральной воды и получение железа из болотной руды, отметили в пресс-службе.
Центральным событием праздника станет Историческое шествие поколений: исторические персонажи, почетные гости, творческие коллективы, представители организаций города пройдут по площади Ленина.