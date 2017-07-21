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Сеть спортивных комплексов построят в Ленинградской области на условиях ГЧП

В стране
21 июля, 20:35 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 21, июля. /ТАСС

Объект стоимостью более 600 млн руб. планируют построить к 2020 году

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Сеть спортивных комплексов, включающих плавательные бассейны, будет построена в Ленинградской области на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП), первый объект за 600 млн руб. появится в Гатчине к 2020 году. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе областного правительства по итогам подписания соглашения с инвестором.

"Ленинградская область первой в стране пришла к заключению соглашения, которое предусматривает не только строительство, но и эксплуатацию спортивного сооружения с привлечением частной компании. Для реализации пилотного проекта, в том числе по просьбе нашей прославленной синхронистки Светланы Колесниченко, была выбрана Гатчина. В дальнейшем мы планируем на основе государственно-частного партнерства построить спортивные комплексы в Сертолово и Отрадном", - цитирует пресс-служба губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.

Соглашение с компанией "Бассейн-ГАТ" предусматривает строительство спортивного комплекса общей площадью 8,7 тыс. кв. м. В нем будет четыре спортивных зала и три бассейна: спортивный на десять дорожек и с трибунами для зрителей, оздоровительный и детский. Объект стоимостью более 600 млн руб. планируют построить к 2020 году.

Период эксплуатации спортивного объекта инвестором рассчитан на 20 лет, бюджет региона компенсирует инвестору 87% от капитальных затрат. При этом на эксплуатацию спортивного объекта бюджетные средства использоваться не будут.

Ранее губернатор в интервью ТАСС сообщал о планах по развитию массового спорта в регионе. С этой целью разработаны четыре типовых проекта: небольшая спортивная площадка, пришкольный стадион с площадками для нескольких видов спорта и сдачи норм ГТО, малобюджетные крытые физкультурно-оздоровительные комплексы без трибун и дорогие объекты в партнерстве с инвесторами. В общей сложности построено более 130 объектов.

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