Ученые: предпосылок для сильного землетрясения в Крыму нет

ТАСС, 21 июля. Сейсмологическая ситуация в зоне черноморского побережья Крымского полуострова не вызывает опасений: предпосылок для сильного землетрясения там нет. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты. Они также указывают, что даже в случае интенсивных толчков нет угрозы для современных построек, которые возводятся с учетом сейсмоактивности, а также Керченскому мосту, который строится с применением новейших технологий.

Ранее "Известия" написали, что на этой неделе крымские сейсмологи ожидали сильного землетрясения к югу от полуострова, однако его не произошло. Директор крымского госпредприятия "Крымский экспертный совет по оценке сейсмической опасности и прогнозу землетрясений" Юлиан Бурым тогда сообщал ТАСС, что сейсмоактивность в этом году не отличается чем-то особенным от предыдущих лет. В среднем у побережья Крыма на расстоянии от 10 до 50 км в море на глубине до 30 км происходят землетрясения, но каких-то серьезных последствий нет.

Безопасная активность

Как пояснил ТАСС кандидат геолого-минералогических наук, заведующий обсерваторией "Арти" (фиксирует подземные толчки на Урале) Олег Кусонский, то, что происходит у побережья Крыма, - "это не глубокие подземные толчки", и Крыму в ближайшее время не грозят серьезные землетрясения.

"Сейчас сейсмическая активность идет на спад. Мы фиксируем удаленные землетрясения по Евро-Азиатскому континенту, и по количеству зарегистрированных событий идет спад. В эти широты входит и Крым, и сейчас нельзя сказать, что в районе этого субъекта федерации наблюдается повышенная сейсмическая активность", - уточнил Кусонский.

По его словам, за последние 100 лет в Крыму бывали серьезные землетрясения магнитудой 5-7, но такая активность не угрожает населению. "Сейчас существуют карты сейсмического районирования, в которых все учитывается, изучено, проанализировано. Контроль по ним достаточно жесткий", - пояснил ученый.

Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Соловьев в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что самое сильное землетрясение в Крыму было зафиксировано в 1927 году в районе Ялты (по некоторым источникам, сила достигала 9 баллов по шкале Рихтера - прим. ТАСС). После этого существенных подземных толчков там не было. "В принципе, повторение таких землетрясений в Крыму возможно. Но предпосылок, на основе которых можно было бы сейчас говорить об усилении сейсмической опасности для Крыма, не обнаруживается", - заметил Соловьев.

Он добавил, что согласно проведенным ранее исследованиям, землетрясения с магнитудой более 6 в Крыму возможны только в районе Ялты - "других мест, где могли бы быть землетрясения аналогичной силы, в Крыму обнаружено не было".

Керченскому мосту угрозы нет

Ученый добавил, что старые постройки в Крыму, которые были построены до учета землетрясений, могут подвергнуться разрушению при интенсивных подземных толчках. Но их пока не прогнозируется, подчеркнул Кусонский. "Что касается современных построек, то при их строительстве учитывается сейсмическая активность, применяются прочные материалы. В России за применением данных технологий в сейсмоопасных регионах, к которым относится Крым, следят жестко", - добавил ученый.

Он отметил, что самые последние технологии применяются при строительстве Керченского моста. "Причем на этом объекте все учтено даже с превышением, поэтому поводов для паники нет", - подчеркнул собеседник агентства.

В свою очередь директор Центра инженерных исследований Санкт-Петербургского Горного университета Георгий Поспехов рассказал ТАСС, что специалисты вуза исследуют угрозы со стороны сейсмических факторов визитной карточки Крыма - дворцу на скале "Ласточкино гнездо".

"Сейсмическая нагрузка на памятник - это основная угроза "Ласточкиному гнезду". Мы выехали на место, пытаемся определить ее степень и возможные способы предотвращения разрушения памятника", - уточнил Поспехов.

Усилить процесс слежения

Вместе с тем некоторые ученые говорят, что для прогнозов землетрясений на черноморском побережье Крымского полуострова в настоящее время не хватает информации. Юлиан Бурым заявлял, что считает необходимым восстановить прежнюю систему предупреждения и слежения за сейсмологическими процессами, которая существовала во времена СССР, а при украинском периоде Крыма была утрачена. Он указал на плачевное состояние сети станций предупреждения.