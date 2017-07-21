Тверская область готова объединить Серебряное ожерелье и Золотое кольцо России

ТАСС, 21 июля. Тверская область готова объединить два ключевых федеральных туристических маршрута - Серебрянное ожерелье и Золотое кольцо России и стать "логистическим центром для них", сообщил журналистам в пятницу губернатор Игорь Руденя по итогам заседания Совета при полномочном представителе президента РФ в Центральном федеральном округе по вопросам туризма, которое прошло в Сергиевом Посаде Московской области.

"В Тверской области разработан турмашрут "Государева дорога", который объединит два ключевых федеральных маршрута - Серебряное ожерелье и Золотое кольцо России", - сказал Руденя.

Он добавил, что "Тверь сможет стать логистическим центром объединения круизных туров по Волге и этих историко-культурных программ".

Туристический маршрут "Государева дорога" повторяет исторический путь из Москвы в Санкт-Петербург, который использовался до строительства трассы М-10, и проходит через территорию Московской, Тверской, Новгородской областей. Он предполагает обзорные экскурсии по основным достопримечательностям регионов, в частности, на территории Тверской области туристам предлагают посетить комплекс церквей в поселке Завидово, Императорский путевой дворец и другие объекты.

Кроме того, по словам главы региона, в области также разработан еще один турмаршрут "Путешествуй на Ласточке", который предусматривает использование единого билета на проезд в скоростном электропоезде "Ласточка" от Москвы до Твери, а также в автобусах по территории Тверской области до ключевых туристических объектов.

Серебряное ожерелье и Золотое кольцо

Серебрянное ожерелье - туристический маршрут по северо-западной части страны, который включает в себя посещение Санкт-Петербурга, Калининграда, Архангельска, Ленинградской области, Вологды, Карелии, Великого Новгорода, Республики Коми, Пскова, а также Мурманской области.

Золотое кольцо России - наиболее известный турмаршрут в центральной части России. Он объединяет такие регионы, как Московская, Владимирская, Ивановская, Костромская, Ярославская, Рязанская и Калужская области.