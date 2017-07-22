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В Калининграде стартуют соревнования судов на солнечных батареях

В стране
22 июля, 0:10 UTC+3 КАЛИНИНГРАД 22, июля. /ТАСС

Большинство участников соревнований являются студентами технических вузов

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КАЛИНИНГРАД, 22 июля. /ТАСС/. Соревнования судов на солнечных батареях "Солнечная регата", в которых примут участие 14 команд из России и стран Европы, впервые стартуют в субботу в Калининграде на Верхнем озере. Как сообщили ТАСС организаторы мероприятия, каждая команда будет выступать на уникальном судне, построенном специально для этих соревнований.

"Все суда уникальны: за основу взяты лодки и яхты, которые можно приобрести в открытой продаже, но затем каждая команда дорабатывает их в соответствии со своими потребностями и бюджетом", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что большинство участников соревнований являются студентами технических вузов. "Но две команды составлены по другому принципу. Одна из них - это команда кадетского корпуса из Москвы. Школьники, по сути, но они сами собрали себе судно для участия в регате. Вторая команда - воспитанники детского дома, которые также самостоятельно подготовились к соревнованиям", - отметила представитель организаторов.

В воскресенье, 23 июля, на базе Калининградского государственного технического университета состоится форум "Инновации, возобновляемые источники энергии и экологические перспективы", в рамках которого ученые и представители конструкторских бюро из России и зарубежных стран обсудят проблемы использования солнечной и других возобновляемых источников энергии.

"Солнечная регата" - первые в России инженерные соревнования, в ходе которых команды участников разрабатывают, конструируют и демонстрируют возможности построенных ими плавательных средств на солнечных батареях.

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