Попутного солнца: в Калининграде прошла регата судов на солнечных батареях

Все гики в гости будут к нам: в Сан-Диего стартовал ежегодный Comic-Con

Все гики в гости будут к нам: в Сан-Диего стартовал ежегодный Comic-Con 21 июля, 15:35

КАЛИНИНГРАД, 22 июля. /ТАСС/. Впервые в истории Калининграда в акватории Верхнего озера прошла "Солнечная регата" - соревнование судов на солнечных батареях. Показать себя и посмотреть на инженерные достижения соперников прибыли 13 команд из восьми регионов России, а также из Германии и Венгрии.

Как пояснил ТАСС один из организаторов мероприятия - директор Национального центра инженерных конкурсов и соревнований Евгений Казанов, основной целью события является демонстрация возможностей использования солнечной энергии.

"Наша задача показать, что мы не используем то, что дает нам природа. На один квадратный метр земли падает за год 5-6 мегаватт энергии, просто мы ее не собираем", - сказал Казанов.

Он добавил, что лодки участников являются наглядным примером того, что использование альтернативных источников энергии в стране - уже не далекое будущее, а реальность. "Когда мы организовывали первые подобные соревнования, профессоры университетов нам говорили, что в России нет солнца. Сегодня мы проводим их уже в очередной раз, и это доказывает обратное", - отметил собеседник агентства.

Благоприятные погодные условия

Плотная облачность и дождь, который был в Калининграде в пятницу, сменились ясным небом и солнечной погодой. Однако, по словам участников и организаторов, регата прошла бы при любых погодных условиях - облачность лишь незначительно снижает мощность судов на солнечных батареях.

"Если у моряков принято желать друг другу попутного ветра, то здесь мы желаем участникам попутного солнца, которого, как вы сами видите, сегодня в избытке", - сказал ведущий перед стартом соревнований.

Суда и их пилоты

Каждое судно, которое поучаствовало в соревнованиях, является уникальным - оно спроектировано и построено участниками команд. В частности, команда воспитанников Московского дипломатического кадетского корпуса представила на регате свою первую разработку.

"Для нас это первый опыт, первый образец. Лодку мы собирали в свободное от учебы время, изначально это было несколько кусков фанеры и солнечные батареи, а в итоге получилась конструкция, способная составить конкуренцию за счет своей компактности и маневренности серьезным судам", - рассказал ТАСС участник кадетской команды Тимур.

Другой участник регаты, Йенс Венцель из Гамбурга (Германия) принимает участие в таких соревнованиях уже 28 лет по всей Европе, и в этом году впервые приехал в Россию. "Первая лодка на солнечных батареях была построена мной в конце 80-х годов, на сегодняшних соревнованиях - уже шестое судно на солнечной тяге, собранное мной, и это не предел. У меня уже лежит катамаран, который ждет своего часа", - рассказал ТАСС Венцель.

Он добавил, что увлечение конструированием и альтернативными источниками энергии позволило ему полностью оборудовать дом солнечными батареями и получить "полную энергонезависимость", а также заразить своим хобби подрастающее поколение - в соревнованиях принял участие его внук, 9-летний Йонас Молль.

"Хотелось бы конечно занять первое место сегодня, но я надеюсь, что получу хотя бы третье. Никаких скидок за возраст судьи не делают", - рассказал ТАСС самый юный участник состязаний, сказав, что для победы его судну "не хватит скорости".

Вышел на старт - уже победил

По словам еще одного организатора - представителя Агентства стратегических инициатив, заместителя руководителя рабочей группы MariNet в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ, в 2014 году обозначена президентом РФ Владимиром Путиным как один из приоритетов национальной политики - прим. ТАСС) Александра Пинского, выход на старт для участников уже является победой.

"То, что мы видим сегодня - это верхушка айсберга. До соревнований у команд были долгие месяцы проектирования и подготовки. Если судно способно плыть самостоятельно и вышло на старт - это уже победа инженерной мысли", - сказал собеседник агентства.

Тем не менее, в регате был и соревновательный момент. Участники гонки, которых разделили на три группы в зависимости от мощности двигателей, посостязались в спринте на дистанцию тысяча метров, слаломе - маневрировании между буйками, а также в "гонке на выносливость", во время которой пилотам было необходимо найти баланс между скоростью и потреблением энергии для того, чтобы пройти максимальное количество кругов за полтора часа.

По задумке организаторов, именно "гонка на выносливость" является наиболее сложным испытанием для судов. В случае, если в ходе проектирования допущены инженерные просчеты, то лодка будет вынуждена сойти с дистанции, что обеспечит проигрыш команде.

Актуальность и востребованность

По словам Александра Пинского, сегодня в мире есть целенаправленная политика Международной морской организации по сокращению выбросов вредных веществ судами, и подобные мероприятия помогают готовить специалистов, востребованных на предприятиях.

"Создание судов - элемент проектного обучения. Ребятам ставится задача, которую нужно решить любыми способами, у них нет готового шаблона и готового решения, и это наиболее актуальный способ подготовки специалистов для морской отрасли", - отметил Пинский.

С ним солидарен и профессор Технического университета Вильдау (Германия) Юрг-Райф Стефан, который уже более 20 лет занимается изучением альтернативных источников энергии и организацией подобных мероприятий.

"Нам удается популяризировать использование солнца в качестве источника энергии. Мы в Германии работаем с молодежью, и каждый год к нам присоединяются новые команды. За этим будущее", - сказал ТАСС ученый.