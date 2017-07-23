Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Поморья возрождают предприятия по разведению орловских рысаков

В стране
23 июля, 11:30 UTC+3 ТАСС

Отмечается, что на сегодняшний день на коневодческом комбинате содержат 146 лошадей, в том числе 16 племенных жеребцов и 44 племенных кобылы четырех пород

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 23 июля. Правительство Архангельской области успешно возрождает предприятия по разведению орловских и русских рысаков, сообщил губернатор Игорь Орлов на Вторых конноспортивных соревнованиях, которые в эти дни проходят в Вельском районе.

"Хорошевский конезавод - настоящая гордость Поморья. Нам удалось сохранить конюшню, которая смогла увеличить поголовье с 20 до 146 лошадей, возродить традиции конноспортивных соревнований. Сегодня Хорошевский коневодческий комплекс возрождает традиции Архангельской государственной конюшни, созданной в 1943 году и занимавшейся разведением орловских и русских рысаков, а также русских и владимирских тяжеловозов", - приводит пресс-служба слова губернатора.

По его словам, предприятие, пришедшее в постсоветские годы в упадок, удалось сохранить. В 2013 году конюшни были переданы из федеральной в областную собственность, а затем - агрофирме "Вельская".

По данным пресс-службы, в 2015 году вельские конюшни получили статус племенного репродуктора по разведению орловских рысаков. В хозяйстве делают ставку и на русских тяжеловозов.

"Сегодня на коневодческом комбинате содержат 146 лошадей, в том числе 16 племенных жеребцов и 44 племенных кобылы четырех пород. Из них 66 голов - орловские рысаки. Это универсальная порода лошадей, которая используется как в работе в упряжи, так и под седлом", - уточнили в пресс-службе.

Одна из задач Хорошевского коневодческого комбината - улучшение показателей племенных лошадей. Осенью 2017 года на Московском ипподроме примут участки в скачках два орловских рысака из Вельска. "Сегодняшняя задача - создать условия для содержания лошадей, в том числе строить новые конюшни, частично самостоятельно, частично с привлечением инвесторов, поиском которых мы сейчас занимаемся", - отметил гендиректор "Агрофирмы Вельская" Николай Шашлаков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: наследники престола, спортивные страсти и объятия Макрона
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Фото
8
Попутного солнца: в Калининграде прошла регата судов на солнечных батареях
7
Популярные музыканты и научные интерактивы: в Петербурге проходит фестиваль "ВКонтакте"
10
Национальные песни и игры: в Марий Эл отпраздновали татарский Сабантуй
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умерла ведущая программы "Доброе утро" Елена Миронова
2
Военный прокурор Украины заочно арестован в РФ за незаконное уголовное преследование
3
ВКС получат более сотни новых самолетов и вертолетов в 2018 году
4
Голландские ватерполистки подали протест на победу сборной России в матче ЧМ
5
В Челябинской области при пожаре в частном доме погибли четыре ребенка
6
Росгвардия задержала стрелявшего по прохожим из окна во Владивостоке
7
Bild: МИД ФРГ считает, что скандал с турбинами Siemens в Крыму повредит отношениям с РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама