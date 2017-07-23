Власти Поморья возрождают предприятия по разведению орловских рысаков

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ТАСС, 23 июля. Правительство Архангельской области успешно возрождает предприятия по разведению орловских и русских рысаков, сообщил губернатор Игорь Орлов на Вторых конноспортивных соревнованиях, которые в эти дни проходят в Вельском районе.
"Хорошевский конезавод - настоящая гордость Поморья. Нам удалось сохранить конюшню, которая смогла увеличить поголовье с 20 до 146 лошадей, возродить традиции конноспортивных соревнований. Сегодня Хорошевский коневодческий комплекс возрождает традиции Архангельской государственной конюшни, созданной в 1943 году и занимавшейся разведением орловских и русских рысаков, а также русских и владимирских тяжеловозов", - приводит пресс-служба слова губернатора.
По его словам, предприятие, пришедшее в постсоветские годы в упадок, удалось сохранить. В 2013 году конюшни были переданы из федеральной в областную собственность, а затем - агрофирме "Вельская".
По данным пресс-службы, в 2015 году вельские конюшни получили статус племенного репродуктора по разведению орловских рысаков. В хозяйстве делают ставку и на русских тяжеловозов.
"Сегодня на коневодческом комбинате содержат 146 лошадей, в том числе 16 племенных жеребцов и 44 племенных кобылы четырех пород. Из них 66 голов - орловские рысаки. Это универсальная порода лошадей, которая используется как в работе в упряжи, так и под седлом", - уточнили в пресс-службе.
Одна из задач Хорошевского коневодческого комбината - улучшение показателей племенных лошадей. Осенью 2017 года на Московском ипподроме примут участки в скачках два орловских рысака из Вельска. "Сегодняшняя задача - создать условия для содержания лошадей, в том числе строить новые конюшни, частично самостоятельно, частично с привлечением инвесторов, поиском которых мы сейчас занимаемся", - отметил гендиректор "Агрофирмы Вельская" Николай Шашлаков.