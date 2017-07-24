Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Суздале пройдет первый в России фестиваль автопутешественников

В стране
24 июля, 0:43 UTC+3 ТАСС

Как ожидается, в фестивале Golden Ring Rally примут участие представители 70 стран

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 24 июля. Первый в России международный фестиваль автопутешественников и караванеров Golden Ring Rally открывается в понедельник в Суздале (Владимирская область). Он посвящен 50-летию туристического маршрута "Золотое кольцо России", сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

Смотрите также

Обрученные с мастерством. Городские легенды "Золотого кольца". Спецпроект ТАСС

"Мы ожидаем около 300 гостей, предполагается, что к нам приедут автопутешественники из 70 стран, в том числе США и Европы. Фестиваль пройдет по примеру европейских караванерских фестивалей (караванеры - туристы, путешествующие в домах на колесах - прим. ТАСС) на территории автокемпинга главного туристического комплекса"Суздаль", который на сегодняшний день лучше всего соответствует западным стандартам", - рассказали организаторы.

Golden Ring Rally-2017 станет первым в ряду ежегодных фестивалей для автотуристов по городам "Золотого кольца". Его участники познакомятся с русской народной культурой. "Мы проведем день русского гостеприимства, день дружбы народов, день музыки. Будет работать туристическая выставка городов и регионов "Золотого кольца", пройдут русские народные игры и забавы, дегустация национальных блюд, мастер-классы ремесленников по гончарному мастерству, лепке посуды, изготовлению авторских матрешек и кукол, лаковой росписи", - сообщили в оргкомитете.

До и после фестиваля у зарубежных гостей будет 18 дней для путешествия по России. Для них разработан специальный групповой тур с экскурсионными программами в Москве, Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Костроме, Ярославле, Ростове Великом, Сергиеве Посаде, добавили организаторы.

Фестиваль Golden Ring Rally-2017 продлится до 30 июля, его организаторами выступили ГТК "Суздаль" и "Лига караванеров". Он пройдет при поддержке Министерства культуры РФ, Федерального агентства по туризму и администрации Владимирской области под патронажем Международной федерации кемпингов и караванинга.

Туристический маршрут "Золотое кольцо России" проходит по восьми городам Центрального федерального округа, среди которых Суздаль, Владимир, Ярославль, Иваново, Кострома, Сергиев Посад, Переславль-Залесский и Ростов Великий. Автором термина в декабре 1967 года стал журналист Юрий Бычков, который опубликовал серию очерков о старинных русских городах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: наследники престола, спортивные страсти и объятия Макрона
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Фото
8
Попутного солнца: в Калининграде прошла регата судов на солнечных батареях
7
Популярные музыканты и научные интерактивы: в Петербурге проходит фестиваль "ВКонтакте"
10
Национальные песни и игры: в Марий Эл отпраздновали татарский Сабантуй
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава Роспотребнадзора назвала города-лидеры по распространению ВИЧ
2
Белый дом: Трамп поддерживает законопроект о новых санкциях в отношении РФ
3
Британские исследователи обнаружили у берегов Исландии судно с 4 т золота нацистов
4
Умер первый легальный советский миллионер Артем Тарасов
5
Молодежь пожаловалась главе Роспотребнадзора на высокую стоимость презервативов
6
МАКС-2017 закончился подписанием контрактов на 400 млрд рублей
7
Президент "Зенита" Фурсенко заявил, что ничего не знает о предложении "Спартаку" по Дзюбе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама