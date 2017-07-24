В Суздале пройдет первый в России фестиваль автопутешественников

ТАСС, 24 июля. Первый в России международный фестиваль автопутешественников и караванеров Golden Ring Rally открывается в понедельник в Суздале (Владимирская область). Он посвящен 50-летию туристического маршрута "Золотое кольцо России", сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

"Мы ожидаем около 300 гостей, предполагается, что к нам приедут автопутешественники из 70 стран, в том числе США и Европы. Фестиваль пройдет по примеру европейских караванерских фестивалей (караванеры - туристы, путешествующие в домах на колесах - прим. ТАСС) на территории автокемпинга главного туристического комплекса"Суздаль", который на сегодняшний день лучше всего соответствует западным стандартам", - рассказали организаторы.

Golden Ring Rally-2017 станет первым в ряду ежегодных фестивалей для автотуристов по городам "Золотого кольца". Его участники познакомятся с русской народной культурой. "Мы проведем день русского гостеприимства, день дружбы народов, день музыки. Будет работать туристическая выставка городов и регионов "Золотого кольца", пройдут русские народные игры и забавы, дегустация национальных блюд, мастер-классы ремесленников по гончарному мастерству, лепке посуды, изготовлению авторских матрешек и кукол, лаковой росписи", - сообщили в оргкомитете.

До и после фестиваля у зарубежных гостей будет 18 дней для путешествия по России. Для них разработан специальный групповой тур с экскурсионными программами в Москве, Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Костроме, Ярославле, Ростове Великом, Сергиеве Посаде, добавили организаторы.

Фестиваль Golden Ring Rally-2017 продлится до 30 июля, его организаторами выступили ГТК "Суздаль" и "Лига караванеров". Он пройдет при поддержке Министерства культуры РФ, Федерального агентства по туризму и администрации Владимирской области под патронажем Международной федерации кемпингов и караванинга.

Туристический маршрут "Золотое кольцо России" проходит по восьми городам Центрального федерального округа, среди которых Суздаль, Владимир, Ярославль, Иваново, Кострома, Сергиев Посад, Переславль-Залесский и Ростов Великий. Автором термина в декабре 1967 года стал журналист Юрий Бычков, который опубликовал серию очерков о старинных русских городах.