В ТОР "Кангалассы" открылся первый завод по производству лакокрасочных материалов

ЯКУТСК, 24 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Первый завод по производству лакокрасочных материалов "Бигэ" открылся в ТОР "Кангалассы". Об этом в понедельник ТАСС сказал глава города Якутска Айсен Николаев.

"Это первые производственные мощности на территории опережающего развития "Кангалассы". Создание таких мощностей важно для закрытия потребностей города. До конца года в ТОР "Кангалассы" мы планируем открыть еще два-три объекта", - сказал Николаев.

Компания "Бигэ" на рынке Якутии работает с 2014 года. В этом году на внутренний рынок планируется поставить 700 тонн продукции.

"Мы осенью будем выходить на рынки Хабаровска и Владивостока и планируем на рынки других регионов поставлять более 1 тыс. тонн. В следующем году мы выйдем на рынки Москвы и Новосибирска. Наши цены конкурентноспособные и в два раза ниже, тех, которые представлены на рынках других регионов", - сказал ТАСС директор компании "Бигэ" Андрей Неустроев.

Новый завод мощностью 4,5 тыс. тонн в год изготавливает более 100 видов экологических красок. На создание первой очереди завода направлено 32 млн рублей. "Мы совместно компанией "Айкро" разработали новый вид краски по дереву из коры лиственницы, которая уже осенью будет реализовываться в торговых сетях. Особенностью нового вида краски является экологичность и естественный цвет", - сказал Неустроев.

ТОР "Кангалассы" является единственной территорией опережающего развития на Дальнем Востоке, которая ориентирована на развитие малого и среднего предпринимательства. На данный момент резидентами ТОР "Кангалассы" являются 10 компаний, общий объем инвестиций составляет 2 млрд рублей.