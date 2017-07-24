Около 1,8 тыс. заявок на "дальневосточный гектар" подано на Колыме

МАГАДАН, 24 июля. /ТАСС/. Порядка 1,8 тыс. заявок на "дальневосточный гектар" подано в Магаданской области. Об этом региональные власти доложили в понедельник заместителю председателя правительства РФ, полномочному представителю президента РФ в ДФО Юрию Трутневу.

"На данный момент в Магаданской области подано 1787 заявок на получение гектара. Заключено 1248 договоров, из которых почти 900 - в Хасынском (424) и Ольском (467) городских округах. Несколько десятков заявок - коллективные, семьи оформляют участки в основном для сельскохозяйственных нужд. При этом в свете принятия новых изменений в закон о "дальневосточном гектаре" ожидается, что в окрестностях Магадана за счет охотугодий увеличатся на 26 000 га площади, выделяемые под реализацию закона. В целом по области планируется открыть для получения еще 14 млн гектаров земли", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Магаданской области.

По данным пресс-службы, активность жителей округов объясняется не только особыми климатическими условиями данных территорий, но и участием в продвижении проекта первого заместителя председателя Магаданской областной думы, бизнесмена Александра Басанского, который провел акцию "Гектар плюс 30 тысяч рублей" для новых землевладельцев при получении гектара на территориях округов. На эти цели он уже выделил более 26 млн рублей.

Трутнев поинтересовался, насколько актуальным для округа является вопрос выделения земли на территории охотугодий. Глава Хасынского района Борис Соколов доложил, что в округе решили эту проблему. Пока все желающие получить землю на территории охотугодий оформляют ее в аренду, а при принятии соответствующих федеральных документов земли будут переоформлены по программе "дальневосточный гектар".

На вопрос о проблемах по предоставлению земли глава округа ответил, что порой границы участков на картах сайта "Надальнийвосток.рф" и окружных не совпадают. Но с каждым обратившимся в администрации округа работают индивидуально, участок подбирают буквально вручную, поэтому процент отказов в выделении земли здесь минимальный.