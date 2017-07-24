Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.07:
$ 59.66
€ 69.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперты ООН, АСИ и правительства РФ актуализируют стратегию развития Якутска до 2032 года

В стране
24 июля, 11:44 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

Окончательные модели развития по темам "Среда", "Технологии", "Экономика" и "Ресурсы" будут представлены 27 июля

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯКУТСК, 24 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Федеральный проект - форсайт-флот - начал свою работу в Якутске. Пассажиры лайнера "Демьян Бедный", среди которых представители ООН, Агентства стратегических инициатив (АСИ), правительства РФ и Минвостокразвития, актуализируют стратегию обновления столицы Якутии до 2032 года, сообщил в понедельник ТАСС глава Якутска Айсен Николаев.

"Наш горизонт - 2032 год, год 400-летия Якутска, до которого осталось 15 лет. Одна из важнейших целей форсайт-флота - это актуализация стратегии (развития столицы Якутии - прим. ТАСС) "Якутск-2032", написанной в 2012-2013 годах, постановка новых задач уже с высоты 2017 года", - сказал Николаев.

Для участия в форсайт-флоте в Якутск прибыли 80 человек, в том числе эксперты программы ООН по развитию населенных пунктов, а также АСИ, сотрудники аппарата правительства РФ и Минвостокразвития. Участники распределились по четырем основным темам: "Среда", где будут разработаны предложения по формированию городской среды; "Технологии" - эксперты создадут образ Якутска как долины технологических прорывов; "Экономика" - развитие креативной экономики; "Ресурсы" - использование уникальных ресурсов Севера с учетом экологической безопасности. С 24 по 27 июля на борту лайнера "Демьян Бедный" эксперты будут работать над своими проектами и в день закрытия, 27 июля, презентуют окончательные модели развития по своим темам.

По словам председателя правительства Якутии Евгения Чекина, темы форсайт-флота отвечают всем требованиям времени и тех, реалий, которые сейчас существуют. "Благодаря форсайт-флоту будут выработаны новые модели развития столицы республики, которые станут для нас ориентирами на ближайшие 15 лет", - сказал он.

Как отметил Николаев, во время форсайт-флота будут выработаны и новые модели развития северных городов. "Так как наша цель - Якутск-2032, то мы в течение этих четырех дней должны найти решения для создания новой модели развития города в контексте страны и всей планеты, учитывая его уникальность как самого крупного в мире города на вечной мерзлоте, как города с самой большой в мире амплитудой температур. Кроме того, нельзя забывать о функции Якутска как урбанистического центра для всего северо-востока страны", - сказал мэр.

Форсайт-флот

АСИ при президенте РФ ежегодно проводит подобные проекты с 2012 года. Так, во время форсайт-флота была подготовлена концепция Национальной технологической инициативы, Атлас будущих профессий, чемпионат World Skills. По итогам форсайта-2014 на реке Лена, темой которого было развитие Дальнего Востока, в макрорегионе массово стали создавать проекты территорий опережающего развития, а также готовить концепцию развития острова Русский.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Фото
8
Попутного солнца: в Калининграде прошла регата судов на солнечных батареях
7
Популярные музыканты и научные интерактивы: в Петербурге проходит фестиваль "ВКонтакте"
10
Национальные песни и игры: в Марий Эл отпраздновали татарский Сабантуй
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В США умер кот, который 20 лет был "мэром" города
2
Атамбаев: Киргизии угрожали ракетными ударами из-за авиабазы ВВС США
3
FT: ЕС может рассмотреть ответные меры на антироссийские санкции США
4
В Москве погиб сотрудник ФСИН после падения из окна 17-го этажа здания Минюста
5
ЦБ повысил курсы доллара и евро на 72,47 и 80,85 копейки
6
В офисе "Алросы" в Москве идут обыски
7
В Госдуму внесли законопроект о нематериальной взятке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама