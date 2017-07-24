Эксперты ООН, АСИ и правительства РФ актуализируют стратегию развития Якутска до 2032 года

ЯКУТСК, 24 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Федеральный проект - форсайт-флот - начал свою работу в Якутске. Пассажиры лайнера "Демьян Бедный", среди которых представители ООН, Агентства стратегических инициатив (АСИ), правительства РФ и Минвостокразвития, актуализируют стратегию обновления столицы Якутии до 2032 года, сообщил в понедельник ТАСС глава Якутска Айсен Николаев.

"Наш горизонт - 2032 год, год 400-летия Якутска, до которого осталось 15 лет. Одна из важнейших целей форсайт-флота - это актуализация стратегии (развития столицы Якутии - прим. ТАСС) "Якутск-2032", написанной в 2012-2013 годах, постановка новых задач уже с высоты 2017 года", - сказал Николаев.

Для участия в форсайт-флоте в Якутск прибыли 80 человек, в том числе эксперты программы ООН по развитию населенных пунктов, а также АСИ, сотрудники аппарата правительства РФ и Минвостокразвития. Участники распределились по четырем основным темам: "Среда", где будут разработаны предложения по формированию городской среды; "Технологии" - эксперты создадут образ Якутска как долины технологических прорывов; "Экономика" - развитие креативной экономики; "Ресурсы" - использование уникальных ресурсов Севера с учетом экологической безопасности. С 24 по 27 июля на борту лайнера "Демьян Бедный" эксперты будут работать над своими проектами и в день закрытия, 27 июля, презентуют окончательные модели развития по своим темам.

По словам председателя правительства Якутии Евгения Чекина, темы форсайт-флота отвечают всем требованиям времени и тех, реалий, которые сейчас существуют. "Благодаря форсайт-флоту будут выработаны новые модели развития столицы республики, которые станут для нас ориентирами на ближайшие 15 лет", - сказал он.

Как отметил Николаев, во время форсайт-флота будут выработаны и новые модели развития северных городов. "Так как наша цель - Якутск-2032, то мы в течение этих четырех дней должны найти решения для создания новой модели развития города в контексте страны и всей планеты, учитывая его уникальность как самого крупного в мире города на вечной мерзлоте, как города с самой большой в мире амплитудой температур. Кроме того, нельзя забывать о функции Якутска как урбанистического центра для всего северо-востока страны", - сказал мэр.

Форсайт-флот

АСИ при президенте РФ ежегодно проводит подобные проекты с 2012 года. Так, во время форсайт-флота была подготовлена концепция Национальной технологической инициативы, Атлас будущих профессий, чемпионат World Skills. По итогам форсайта-2014 на реке Лена, темой которого было развитие Дальнего Востока, в макрорегионе массово стали создавать проекты территорий опережающего развития, а также готовить концепцию развития острова Русский.