"Центр природы Кавказа" начал прием заявок на участие в первой молодежной школе

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. "Центр природы Кавказа", созданный "Курортами Северного Кавказа" (КСК), начал прием заявок на участие в первой летней молодежной школе "Сохранение биологического разнообразия в Кавказско-Каспийском регионе", проведение которой намечено на 22-26 августа в Дагестане. Об этом сообщила пресс-служба КСК.
"Объявлен конкурс на участие в первой летней молодежной школе "Сохранение биологического разнообразия в Кавказско-Каспийском регионе", которая пройдет с 22 по 26 августа 2017 года в рамках Международного молодежного саммита "Каспий - 2017" в Республике Дагестан. В нем могут принять участие бакалавры, магистры, аспиранты и молодые кандидаты наук из регионов Северного Кавказа, Азербайджана, Ирана, Туркменистана и Казахстана, занимающиеся сохранением биологического разнообразия", - говорится в сообщении.
Поддержку в проведении летней школы окажут правительство Республики Дагестан и региональное Министерство по делам молодежи. Цель проекта - подготовка высококвалифицированных специалистов для участия в реализации природоохранных проектов в Кавказско-Каспийском регионе.
Школа будет включать лекции, мастер-классы и форсайт-сессии с участием отраслевых экспертов из профильных научно-исследовательских институтов, дирекций особо охраняемых природных территорий и региональных ведомств в области охраны окружающей среды. Также в рамках школы планируется учредительное собрание Молодежного совета АНО "Центр природы Кавказа". Регистрация на мероприятие доступна до 1 августа 2017 года на федеральном интернет-портале АИС "Молодежь России". Участие в работе школы бесплатное.
"Подготовка квалифицированных специалистов в области биоразнообразия является стратегически важной задачей для перспективной реализации природоохранных проектов. Летняя школа - это спецпроект "Центра природы Кавказа", предназначенный для отбора и обучения талантливых молодых ученых и специалистов, чье участие в программах научных исследований станет первым практическим шагом к сохранению редких видов флоры и фауны в Кавказско-Каспийском регионе", - цитирует пресс-служба генерального директора "Центра природы Кавказа" Ренату Шюшайте.
Автономная некоммерческая организация "Центр сохранения и защиты природы Северного Кавказа" (АНО "Центр природы Кавказа") создана акционерным обществом "Курорты Северного Кавказа". Цель АНО "Центр природы Кавказа" - реализация на системной основе проектов, направленных на сохранение, приумножение и защиту природного потенциала Северного Кавказа, поддержку и продвижение экологических инициатив в СКФО, реализацию природоохранных проектов по сохранению редких и исчезающих видов флоры и фауны Северного Кавказа.