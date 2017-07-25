Власти Сахалина и авиакомпания "Аврора" планируют открыть центр подготовки пилотов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 июля. /ТАСС/. Правительство Сахалинской области и авиакомпания "Аврора" планируют открыть на острове учебный центр для подготовки пилотов. Об этом во вторник сообщила пресс-служба региональных властей.

"Планов по развитию авиакомпании очень много. Но самое важное, на наш взгляд, - это открытие на Сахалине собственного учебно-тренировочного комплекса для обучения пилотов работе на региональных воздушных судах местных авиалиний. Такого центра нет в России, только за рубежом. Если нам удастся осуществить задуманное, то, к примеру, ребята из Санкт-Петербургского университета гражданской авиации могли бы проходить стажировку здесь", - сообщил на встрече с губернатором Олегом Кожемяко генеральный директор "Авроры" Константин Сухоребрик.

По данным пресс-службы, новый учебно-тренировочный комплекс для подготовки пилотов планируется открыть на базе аэродрома Пушистый в Корсаковском районе, принадлежащего Центру технических видов спорта (ЦТВС).

В планах авиакомпании "Аврора" - строительство еще одного важного для Сахалина объекта, ангарного комплекса для технического обслуживания и ремонтов воздушных судов. В настоящее время капитальные ремонты и технические осмотры самолетов проводятся за рубежом.

"При условии создания технического центра в регионе, данная услуга может оказываться другим авиаперевозчикам. А это дополнительная прибыль для "Авроры", которую мы сможем пустить на удешевление тарифов", - отметил генеральный директор компании.

Олег Кожемяко подчеркнул необходимость и значимость данного объекта. "Это позволит улучшить безопасность полетов, создать десятки новых рабочих мест. Мы готовы со своей стороны поддержать инициативу островного авиаперевозчика", - подчеркнул, подводя итоги встречи глава региона.