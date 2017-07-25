Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.07:
$ 59.66
€ 69.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Сахалина и авиакомпания "Аврора" планируют открыть центр подготовки пилотов

В стране
25 июля, 7:51 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 25, июля. /ТАСС

Кроме того, авиакомпания планирует построить в регионе ангарный комплекс для технического обслуживания ремонтных судов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 июля. /ТАСС/. Правительство Сахалинской области и авиакомпания "Аврора" планируют открыть на острове учебный центр для подготовки пилотов. Об этом во вторник сообщила пресс-служба региональных властей.

"Планов по развитию авиакомпании очень много. Но самое важное, на наш взгляд, - это открытие на Сахалине собственного учебно-тренировочного комплекса для обучения пилотов работе на региональных воздушных судах местных авиалиний. Такого центра нет в России, только за рубежом. Если нам удастся осуществить задуманное, то, к примеру, ребята из Санкт-Петербургского университета гражданской авиации могли бы проходить стажировку здесь", - сообщил на встрече с губернатором Олегом Кожемяко генеральный директор "Авроры" Константин Сухоребрик.

По данным пресс-службы, новый учебно-тренировочный комплекс для подготовки пилотов планируется открыть на базе аэродрома Пушистый в Корсаковском районе, принадлежащего Центру технических видов спорта (ЦТВС).

В планах авиакомпании "Аврора" - строительство еще одного важного для Сахалина объекта, ангарного комплекса для технического обслуживания и ремонтов воздушных судов. В настоящее время капитальные ремонты и технические осмотры самолетов проводятся за рубежом.

"При условии создания технического центра в регионе, данная услуга может оказываться другим авиаперевозчикам. А это дополнительная прибыль для "Авроры", которую мы сможем пустить на удешевление тарифов", - отметил генеральный директор компании.

Олег Кожемяко подчеркнул необходимость и значимость данного объекта. "Это позволит улучшить безопасность полетов, создать десятки новых рабочих мест. Мы готовы со своей стороны поддержать инициативу островного авиаперевозчика", - подчеркнул, подводя итоги встречи глава региона.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Кожемяко, Олег Николаевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
8
Попутного солнца: в Калининграде прошла регата судов на солнечных батареях
7
Популярные музыканты и научные интерактивы: в Петербурге проходит фестиваль "ВКонтакте"
10
Национальные песни и игры: в Марий Эл отпраздновали татарский Сабантуй
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эрдоган не понимает, почему США обеспокоены возможной покупкой Турцией систем С-400
2
Неизвестные устроили ДТП на востоке Москвы и украли из автомобиля $350 тысяч
3
Сафари-парк может появиться в Ленинградской области через три года
4
CNN: Тиллерсон может покинуть пост госсекретаря США
5
Кабмин ФРГ: лидеры "четверки" призвали прекратить нарушение режима перемирия на Украине
6
Сахалинские поисковики подняли останки 47 советских и трех японских солдат на Курилах
7
Трамп поддерживает сохранение санкционного режима против Ирана, РФ и КНДР
Темы дня
Новости партнеров
Реклама