Аксенов пообещал проверить информацию о проблемах с оформлением полисов ОСАГО в Крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июля./ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал проверить информацию о сложностях при оформлении полисов ОСАГО в регионе, сообщил он во вторник журналистам, отметив, что не знал об этой проблеме.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что в Севастополе и Крыму существуют проблемы с оформлением полисов в страховых компаниях.
"Честно говоря, не знаю (о такой проблеме)… Все правильно. Давайте, я сейчас дам команду - все проверим", - сказал Аксенов.
В комментарии ТАСС Белик сообщил, что для Крыма при расчете страховой премии установлен понижающий коэффициент, что не выгодно для страховых компаний. "Базовая ставка ОСАГО умножается на 0,6. В итоге страховка в Крыму стоит в три раза дешевле, чем в Москве или Краснодаре", - отметил Белик. По его словам, эксперты отмечают, что компании, работающие на полуострове, терпят убытки.
Еще одной проблемой для полуострова политик назвал систему работы брокеров. "Большая часть из них - всего лишь филиалы краснодарских или ростовских головных офисов. Никаких самостоятельных решений они, конечно, не принимают. Все идет в центр. При таком подходе развивать систему автострахования просто некому", - сказал он.
Полуостров, по его мнению, находится в невыгодном положении по отношению к материковой части России. "Сегодня необходимы серьезные шаги со стороны руководства Севастополя и Крыма, объединение усилий с ФАС, представителями крупнейших страховых компаний страны. Я готов подключиться к этой работе, чтобы обеспечить защиту интересов автолюбителей города и полуострова", - подчеркнул Белик.
Руководитель общественного движения "Дорожный контроль - Севастополь" Максим Мишин также сообщил ТАСС, что страховые компании неохотно работают в Крыму из-за установленных для региона низких ставок. "Есть проблема во всем Крыму, связано с тем, что ставка страхового случая равна 0,6. Это минимальная ставка для страховщиков, она не выгодна для них, поэтому они из Крыма уходят. Сейчас по Севастополю и Крыму работают всего четыре страховые компании", - отметил он.
Эксперт говорит, что страховые компании неохотно идут на автострахование в Крыму и выдают бумажные сертификаты. "Проблема не в том, что этих полисов не хватает. Это искусственно созданная ситуация, при которой люди их не могут получить. Но каким-то дивным образом, когда вы дополнительно страхуете свою жизнь или имущество, бланк этого страхового полиса появляется, как допуслуга", - говорит он.
В тоже время, рассказал Мишин, проблем в том, чтобы получить страховой полис в электронном виде, нет. Надо просто зайти на сайт любой страховой компании, зарегистрироваться и получить полис в электронном виде. "Просто люди у нас привыкли видеть полис в бумажном варианте. Но полис можно получить и в электронном варианте, как в последующем можно будет получать также водительское удостоверение и регистрацию автомобиля и так далее", - отметил эксперт.
По его словам, его коллеги "спокойно оформляют страховку в режиме онлайн, им приходит копия страхового полиса в электронном виде, который сотрудники ГИБДД всегда могут проверить". Оформить страховку в среднем составляет от 2 тыс. рублей, все зависит от мощности двигателя.