Федеральный бюджет выделил 300 млн рублей на культурный центр во Владивостоке

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ВЛАДИВОСТОК, 26 июля. /ТАСС /. Федеральный бюджет выделил 300 млн рублей на на завершение строительства инновационного культурного центра на острове Русском во Владивостоке. Об этом было сообщено в среду на очередном заседании Законодательного собрания Приморского края (Заксобрание).
"Более 300 млн рублей поступило из федерального бюджета на завершение строительства инновационного культурного центра на острое Русском", - сообщает пресс-служба Заксобрания.
В Приморье строится один из трех в России современных многофункциональных культурных центров. Его возведение было начато в январе этого года на полуострове Саперный на острове Русский.
Как рассказали ТАСС в администрации Приморского края, центр будет представлять собой два деревянных купола, соединенных переходом. Малый купол - это амфитеатр для проведения различных мероприятий, уже названный в прессе "маленький приморский Колизей". В большом разместятся административные помещения, аудитории и кабинеты.
"При проектировании здания акцент был сделан на многофункциональность: инновационно-культурный центр совместит культурную и образовательную сферы: выставки современного искусства, концерты, кинопоказы будут сочетаться с лекциями, курсами, работой лабораторий и мастерских",- сообщили ТАСС в краевой администрации.
В настоящее время строители ведут сборку конструкций куполов, сдать центр предполагается в конце 2017 года.