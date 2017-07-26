Перестраховаться разрешается: как страхуют туристов-горнолыжников в регионах РФ

ТАСС, 26 июля. Туристы, приезжающие на российские горнолыжные курорты, в настоящее время сами решают, страховать ли свой экстремальный отдых дополнительно, не ограничиваясь обязательным медицинским страхованием (ОМС). В отдельных случаях сами горнолыжные курорты включают страховку в стоимость своих услуг, однако это не является обязательным и пока делается несистемно. Опрошенные ТАСС эксперты разделились во мнениях, необходима ли туристам-горнолыжникам дополнительная страховка и должна ли она быть обязательной, при этом большинство считает, что она должна включаться в стоимость ски-пассов.

Эксперты также рассказали о том, как могут повести себя страховые компании при введении обязательного страхования горнолыжников и может ли заметно вырасти стоимость отдыха на зимних курортах.

Вопрос введения обязательного страхования жизни и здоровья туристов на российских горнолыжных курортах поднимался на правительственной комиссии по вопросам развития Северо-Кавказского федерального округа 10 марта этого года. Тогда нескольким ведомствам было дано поручение проработать механизмы введения такого страхования.

Или допстрахование, или "счет за спасение"

По мнению Максима Чернина, председателя комитета по страхованию от несчастных случаев и развитию страхования жизни Всероссийского союза страховщиков (ВСС), введение обязательного страхования для посетителей горнолыжных курортов можно считать положительной инициативой, так как горные лыжи - достаточно экстремальный вид спорта и сопряжен с повышенным уровнем риска.

"Если человек подвергает себя какому-то риску, то наличие страховой защиты, особенно если она будет оцифрована по разумным ценам - а она должна быть оцифрована по разумным ценам, - это вполне правильное дополнение", - считает он.

Эксперт отмечает, что по ОМС покрываются далеко не все виды расходов, которые могут потребоваться для лечения травм, полученных на горнолыжном курорте. Он также подчеркивает, что после получения серьезной травмы страховые выплаты могут понадобиться не только на лечение.

"Очевидно, что помимо расходов на моментальное медицинское вмешательство такое событие сопровождается косвенными финансовыми затратами и недополученным доходом, которые ложатся на человека. Страхование жизни - это всегда страхование дохода. Жизнь страхуется именно как источник дохода для семьи", - говорит эксперт.

Председатель Карачаево-Черкесской региональной общественной организации "Центр содействия развитию туризма и спорта" Умар Айдинов считает, что лыжники и сноубордисты, увлечение которых связано с риском для жизни и здоровья, должны понимать, что без страховки им придется самостоятельно оплачивать "счет за спасение".

"Людям, которые застраховались, расходы восполняет страховая компания, а если нет, то должен быть выставлен счет, который они будут сами оплачивать. Думаю, и в нашей стране не надо вводить обязательное страхование, надо просто разъяснять людям, что все случаи, не попадающие под действия полиса ОМС, придется оплачивать самостоятельно, либо делать страховку. Человек, занимающийся экстремальными видами спорта и отдыха, должен сделать выбор - застраховаться или самостоятельно возмещать расходы на проведение спасательных работ. Уже было два случая, когда на Эльбрусе человек сам оплачивал свою эвакуацию, например, привлечение вертолета", - сказал он.

Другое мнение: ОМС достаточно

Есть мнение, что полиса ОМС достаточно, чтобы уберечь себя от всех опасностей на горнолыжных курортах.

"Человек, который путешествует внутри страны, гражданин России, - у него есть полис обязательного медицинского страхования. И ОМС действует на всей территории страны. Поэтому не надо дополнительно страховать туристов, которые выезжают, например, из Москвы на Алтай, делать дополнительное поборы", - считает президент Ассоциации туристских агентств Татарстана Рамиль Мифтахов.

По его мнению, дополнительное страхование выгодно только страховым компаниям, к тому же оно сделает туры дороже.

"На этом зарабатывают только страховые компании. Есть обязательное медицинское страхование, и если что-то случается во время отдыха - туристов обслуживают по полисам ОМС, проблем нет. Обязательное страхование для туристов, в том числе горнолыжников, только удорожает стоимость тура, в этом нет необходимости", - говорит он.

К туризму нужно подходить с умом

Руководитель крупнейшей в Казани компании по организации горнолыжных туров Булат Закиров рассказал ТАСС, что несчастные случаи и травмы на горнолыжных курортах - обычное дело, но причина их вовсе не в отсутствии страховки.

"Многие едут на горнолыжку отдыхать, в перерывах между катаниями пьют алкоголь, по пол-литра вливают и едут кататься. А горы высокие не прощают таких ошибок, потому что скорости высокие, и они не чувствуются. Или люди, покатавшись два дня с небольших склонов, едут на Урал или на Кавказ кататься без опыта и подготовки, на всей скорости "всаживаются" в склон или на кого-нибудь и руки себе ломают стабильно. Можно кататься и получать удовольствие от этого даже неопытным, но ко всему нужно подходить обдуманно - можешь ли ты управлять лыжами или сноубордом на такой скорости", - говорит Закиров.

"Сейчас онлайн-страхование очень доступно, это занимает пять минут. Если вы переживаете за свою жизнь, можно застраховаться онлайн, ничего печатать не нужно. При возникновении страхового случая звонишь по указанному на страховом листе номеру. Поэтому я против принудительного страхования, так как при помощи онлайн-сервисов можно легко себя застраховать при желании", - добавил он.

Практика страхования сегодня

По словам экспертов, сейчас страхование горнолыжников - дело самих горнолыжников или администрации курорта. В спорткомплексе "Хабарское" в Нижегородской области в этом году страхование посетителей взяли на себя, освободив туристов от переплаты на 3-5%.

"На подъемнике сейчас страховка обязательна, а вот когда человек катается - такого нет, но уже в большинстве горнолыжных комплексов в России для катающихся страховка обеспечивается. Тут много сложностей, например, при покупке разового билета: человеку нужно скатиться всего три раза - по 50 руб., все вместе 150 руб., а страховка на день получается около 50 руб. Мы ушли от разовых страховок и страхуем всех на сезон, довольно приличную сумму выплачиваем в год в страховую компанию, но на посетителях это не отражается, мы не повысили тарифы и все расходы взяли на себя", - говорит руководитель по развитию спорткомплекса "Хабарское" Юрий Трянин.

В пресс-службе популярного сочинского курорта "Роза Хутор" рассказали, что здесь действует разработанная страховой компанией специальная программа для посетителей, действующая 24 часа в сутки. "В страховое покрытие включены занятия горнолыжным спортом и сноубордом. При наступлении страхового случая необходимо получить справку у врача курорта, подтверждающую факт наступления страхового случая на территории "Роза Хутор", - говорят в пресс-службе.

В министерстве молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области рассказали, что страховой взнос для горнолыжников значительно выше, чем при других видах отдыха - пляжном или экскурсионном, так как выше риск наступления страхового случая. Оформить страховку на экстремальный отдых можно и через турагентство, и непосредственно в страховой компании.

"Сейчас на российском рынке достаточно много компаний, которые предоставляют услугу по страхованию лыжников и сноубордистов. Введение обязательного страхования горнолыжного туризма скажется на затратах туристов на отдых в пользу увеличения. Однако стоит учитывать, что травмы на горных склонах часто требуют использования специальной техники, например, вертолетов для транспортировки пострадавшего, лечение часто требуется специфическое, возможны экстренные операции. В случае наступления страхового случая расходы покроет страховая компания", - говорят в министерстве.

Ски-пасс со страховкой

Ряд экспертов и представителей индустрии горнолыжного отдыха говорят о том, что самым простым и выгодным и для курортов, и для туристов станет включение страховки в стоимость ски-пасса.

"Наверное, нет смысла делать обязательную страховку именно в турфирмах, так как из-за этого повысятся цены турпутевок - это не совсем правильно в отношении тех, кто не хочет страховаться. Можно сделать страховку, стоимость которой входит в ски-пасс. К примеру, ты купил ски-пасс на пять часов, на эти пять часов ты застрахован - это будет правильно и проще всего сделать. В таком случае цена ски-пасса увеличится на 10%, максимум 15%", - считает Булат Закиров, поясняя, что такая страховка должна действовать и в самых экстремальных ситуациях, и включать в себя в том числе возможность транспортировки на вертолете и компенсации родственникам в случае гибели туриста.

Подобная практика будет реализована, например, на находящихся под управлением АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК) курортах Архыз (Карачаево-Черкесия), Ведучи (Чечня) и Эльбрус (Кабардино-Балкария). "Со своей стороны "Курорты Северного Кавказа" разрабатывают к следующему горнолыжному сезону 2017-2018 гг. дифференцированную линейку ски-пассов, чтобы турист мог приобрести абонемент на канатные дороги либо с включением страховки, либо без таковой. Ориентировочная стоимость включенной в ски-пасс страховки будет составлять не более 100 руб., что сделает ее доступной для большинства наших гостей. При этом важно подчеркнуть, что страховка будет покрывать только несчастные случаи, произошедшие в результате катания на маркированных горнолыжных трассах курорта и с соблюдением всех правил пребывания на склонах", - рассказал ТАСС замгендиректора КСК по стратегическому развитию Хасан Тимижиев.

Он отметил, что в России слабо распространена практика страхования туристов-горнолыжников. "Чтобы сделать профильное страхование более востребованным, необходимо проводить разъяснительную работу, информировать туристов о преимуществах страхования и возможности покрытия с его помощью дорогостоящих расходов, если они, к сожалению, понадобятся: транспортировки, диагностики, лечения, операционного вмешательства, пребывания в стационаре", - говорит Тимижиев.

Страхование уже входит в стоимость ски-пасса и на всесезонном курорте "Горки Город" на Красной Поляне в Сочи.

"Только в зимний период стоимость услуг страхования входит и в ски-пассы, и в экскурсионные билеты. Введение обязательной страховки на стоимости турпакетов и ски- пассов, конечно, отразится, а вот насколько - будет зависеть от суммы страхования. Относительно этой суммы и идет расчет размера страхового взноса. Как правило, для курорта это фиксированная сумма за весь период страхования", - сказал ТАСС начальник управления по операционным сервисам курорта Геннадий Диденко.

Как отреагируют страховые компании

Таким образом, эксперты не подвергают сомнению необходимость дополнительного страхования горнолыжников. При этом они отмечают, что введение обязательного страхования лыжников и сноубордистов наверняка скажется на стоимости турпродукта. И, вероятнее всего, повлияет на поведение крупных игроков на рынке услуг страхования.

"Я за то, чтобы страховка была, но была добровольной и на доступных условиях. К примеру, что происходит с ОСАГО: вчера все страховые компании мечтали ввести его, сегодня мы не можем найти билет ОСАГО, он стоит в три раза дороже, мы не можем сделать нормальную страховку. Пока страхование добровольное, оно будет проводиться на конкурентных условиях, как только станет обязательным, страховые компании заключат между собой соглашения, согласно которому все они будут придерживаться определенных правил, стоимость страховки "взлетит", обслуживание упадет. Не будет конкуренции на этом рынке услуг", - считает Умар Айдинов.

Обеспокоенность возможной реакцией страховых компаний на введение обязательного страхования туристов высказал и Юрий Трянин. "Как бы не было резкого повышения. Горнолыжный спорт вообще связан с повышенной травмоопасностью, и все перестраховываются. И я думаю, если введут это страхование обязательным, если это не будет регулироваться каким-то ограничением, то это приведет к росту страхового взноса", - считает он.

В министерстве молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области, где работают шесть горнолыжных баз, считают, что страховые взносы должны стать гибкими и зависеть от уровня профессионализма горнолыжников.

"Для туристов, которые едут покататься на общедоступных спусках, страховые взносы должны быть ниже, так как получение тяжелой травмы на таком спуске менее вероятно. Как правило, опытные туристы катаются на экстремальных спусках. Они чаще получают серьезные травмы, их транспортировка более дорогостоящая, как и медицинское обслуживание", - отмечают в региональном министерстве.