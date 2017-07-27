Прерванное из-за дождей сообщение между селами восстановили в Архангельской области

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ТАСС, 27 июля. Транспортное сообщение между населенными пунктами Архангельской области, которое было прервано из-за размытых дождями дорог, полностью восстановлено. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Все размывы региональных дорог, образовавшиеся в результате проливных дождей, устранены дорожными службами. На сегодняшний день проезд осуществляется по всем дорогам, по которым было нарушено сообщение. Дорожники занимаются улучшением качества дорожного полотна", - сказали в пресс-службе.
По сообщению пресс-службы, восстановлен проезд по мосту через речку Ита, который оказался подтоплен ливневым паводком, а также по временному объездному мосту через реку Шоноша. Идет капремонт основного моста.
"Надеюсь, прошедший паводок никак не повлияет на сроки проведения работ, они будут продолжены в плановом режиме, и мост будет сдан в срок - в октябре 2017 года", - приводит пресс-служба слова начальника отдела содержания автодорог и обеспечения безопасности дорожного движения агентства "Архангельскавтодора" Виктора Пономарёва.
По данным властей региона, ситуация с осадками в Архангельской области остается сложной, сотрудники дорожных служб постоянно следят за состоянием дорог. "Создан необходимый внутренний резерв, сделан запас материалов, который позволит оперативно восстановить движение в случае повторения ситуации", - уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что на большинстве рек Архангельской области уровень воды примерно на 2 м превышает норму. В июне мощные паводки формировались на реках Сухона и Юг. Особенно высокий уровень зафиксирован на реке Пинеге. Из-за паводка на большинстве рек региона до сих пор не установлены понтонные переправы. Вместо них работают паромы, которые ходят по удлиненному маршруту. Это влечет жалобы населения из-за длительного ожидания паромов.