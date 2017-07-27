У подножия Мамаева кургана появится новый парк на месте Сада вдов

ВОЛГОГРАД, 27 июля. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Обновление парковой зоны Мамаева кургана позволит на месте высохших деревьев и кустарников создать современный парк с новыми деревьями, лавочками, велодорожками и автопарковкой. Об этом в четверг ТАСС сообщила представитель мэрии Волгограда.

"На абсолютно заброшенном месте, где сейчас заросли высохших деревьев и кустарников, появится новый современный парк с молодыми саженцами, зеленым амфитеатром, автопарковкой - это будет вторая очередь мемориального парка "Аллея России", ее планируется открыть к 9 мая будущего года", - сказала представитель горадминистрации.

Она опровергла информацию, появившуюся в ряде местных СМИ, что у Мамаева кургана вырубают так называемый Сад вдов и там будет построена автостоянка. "Во-первых, Сада вдов [имеются в виду вдовы погибших участников Великой Отечественной войны] в Волгограде никогда официально не существовало. Во-вторых, срок жизни деревьев, высаженных в рамках восстановления послевоенного Сталинграда, составляет порядка 60 лет. К сегодняшнему дню эти насаждения пришли в плачевное состояние и давно нуждаются в обновлении", - сказала собеседник агентства.

Что касается строительства автостоянки, то по словам представителя горадминистрации, "здесь планируется автопарковка, люди ведь должны будут как-то к новому парку подъехать и оставить свои авто".

Директор музея-заповедника "Сталинградская битва" Алексей Васин, в ведении которого находится комплекс на Мамаевом кургане, пояснил ТАСС, что "в послевоенное время у Мамаева кургана кто только не высаживал деревья, возможно, среди них были и вдовы погибших красноармейцев". "Однако нигде официально не задокументировано никакого ни Парка вдов, ни Сада вдов. Деревья сажали бессистемно, там никогда не было поливочного водовода, все это привело к тому, что все это высохло, пришло в негодность и требует обновления. Создание здесь нового парковой зоны - самое лучшее решение городских властей", - сказал Васин.

Первая очередь благоустройства территории у Мамаева кургана была завершена в мае этого года. Здесь была открыта Аллея России, в церемонии ее открытия приняли участия министр природных ресурсов РФ Сергей Донской, высажены сотни деревьев и кустарников разных пород - катальпы, березы, каштаны и хвойники. Уход за молодыми посадками осуществляется при помощи системы автоматического полива. Сегодня работы по благоустройству Аллеи России продолжаются - рабочие приступают к вертикальной планировке территории и прокладке траншей под устройство будущих пешеходных дорожек.