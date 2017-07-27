Аксенов планирует в отпуске на машине объехать все районы Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов планирует во время отпуска на своей машине самостоятельно объехать все районы республики для составления "конкретной картины" о ситуации на местах. Об этом он в четверг сообщил в эфире программы "Серьезный разговор" на республиканском телеканале "Первый крымский".

"Отпуск возьму на неделю, в отпуске проеду все регионы, посещу все муниципальные образования. Проеду 3-4 тыс. крымских дорог из наших 14 тысяч. Все, наверное не осилю, но постараюсь побывать в 50% населенных пунктов, в том числе и сельских", - сказал глава республики. Он не уточнил, когда именно возьмет отпуск.

Аксенов ответил, что хочет в ходе своего отпуска посетить все районы Крыма, чтобы самостоятельно "создать конкретную картину того, что происходит на месте". По его выражению, эта поездка станет разведкой ситуации в Крыму.