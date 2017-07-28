Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.07:
$ 59.41
€ 69.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фестиваль эпохи викингов под Калининградом готов принять рекордные 10 тысяч гостей

В стране
28 июля, 1:35 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 28, июля. /ТАСС

Зрители увидят показательные бои викингов, познакомятся с их жизнью и бытом, костюмами, обычаями и традициями

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЛИНИНГРАД, 28 июля. /ТАСС/. Фестиваль исторической реконструкции эпохи викингов "Кауп", который открывается в пятницу в приморском Зеленоградском районе Калининградской области, рассчитывает принять до 10 тысяч гостей, сообщили ТАСС в оргкомитете праздника.

"В 2015 году фестиваль "Кауп" посетили около 7 тысяч человек, в 2016 году - более 7,5 тысяч, в нынешнем рассчитываем за три дня принять до 10 тысяч гостей и участников из Калининграда и области, других регионов России, а также из Белоруссии и Украины", - сказали в оргкомитете.

Галерея
18 фото

Топ-10 лучших направлений России по мнению путешественников

По информации пресс-службы правительства области, фестиваль "Кауп", получивший свое название от существовавшего в этих местах тысячелетия назад одноименного поселения викингов, проводится с 2006 года. "Фестиваль нацелен на возрождение и реконструкцию традиций жителей Самбийского полуострова, населявших эту территорию на протяжении IX-XI веков нашей эры", - отмечает пресс- служба.

На берегу озера, южнее поселка Романово, где находится фестивальные площадки, обустроен кемпинг со всеми техническими удобствами. Зрители увидят показательные бои викингов, познакомятся с их жизнью и бытом, костюмами, обычаями и традициями. Организаторы приглашают принять участие в мастер-классах, посмотреть концерты музыкальных групп из России, Украины и Белоруссии, а также огненное шоу и театрализованные представления.

Для детей, которые приезжают на фестиваль с родителями, подготовлена специальная программа. Для них предназначена детская площадка, контактный зоопарк, место для археологических раскопок, лучный тир и многое другое.

В региональном Министерстве по культуре и туризму фестиваль исторической реконструкции эпохи викингов "Кауп" рассматривают в качестве одного из брендов области с точки зрения событийного туризма. "Каждый год интерес к фестивалю растет, увеличивается число гостей. Деревня викингов популярна у туристов из многих уголков России, а также стран ближнего зарубежья", - сказал глава министерства Андрей Ермак, накануне ознакомившись с ходом подготовки к проведению фестиваля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
8
Попутного солнца: в Калининграде прошла регата судов на солнечных батареях
7
Популярные музыканты и научные интерактивы: в Петербурге проходит фестиваль "ВКонтакте"
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сенат США принял законопроект об ужесточении санкций в отношении России
2
Почему вредно пропивать курс антибиотиков до конца
3
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
4
Роспотребнадзор дал мужчинам рекомендации по выбору барбершопа
5
Качиньский назвал позицию РФ по памятникам Красной армии в Польше "торжеством лицемерия"
6
Мощи Николая Чудотворца доставят из Петербурга обратно в Италию
7
Корабль "Союз МС-05" с экипажем новой экспедиции отправится на МКС
Темы дня
Новости партнеров
Реклама