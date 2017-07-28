Фестиваль эпохи викингов под Калининградом готов принять рекордные 10 тысяч гостей

КАЛИНИНГРАД, 28 июля. /ТАСС/. Фестиваль исторической реконструкции эпохи викингов "Кауп", который открывается в пятницу в приморском Зеленоградском районе Калининградской области, рассчитывает принять до 10 тысяч гостей, сообщили ТАСС в оргкомитете праздника.

"В 2015 году фестиваль "Кауп" посетили около 7 тысяч человек, в 2016 году - более 7,5 тысяч, в нынешнем рассчитываем за три дня принять до 10 тысяч гостей и участников из Калининграда и области, других регионов России, а также из Белоруссии и Украины", - сказали в оргкомитете.

По информации пресс-службы правительства области, фестиваль "Кауп", получивший свое название от существовавшего в этих местах тысячелетия назад одноименного поселения викингов, проводится с 2006 года. "Фестиваль нацелен на возрождение и реконструкцию традиций жителей Самбийского полуострова, населявших эту территорию на протяжении IX-XI веков нашей эры", - отмечает пресс- служба.

На берегу озера, южнее поселка Романово, где находится фестивальные площадки, обустроен кемпинг со всеми техническими удобствами. Зрители увидят показательные бои викингов, познакомятся с их жизнью и бытом, костюмами, обычаями и традициями. Организаторы приглашают принять участие в мастер-классах, посмотреть концерты музыкальных групп из России, Украины и Белоруссии, а также огненное шоу и театрализованные представления.

Для детей, которые приезжают на фестиваль с родителями, подготовлена специальная программа. Для них предназначена детская площадка, контактный зоопарк, место для археологических раскопок, лучный тир и многое другое.

В региональном Министерстве по культуре и туризму фестиваль исторической реконструкции эпохи викингов "Кауп" рассматривают в качестве одного из брендов области с точки зрения событийного туризма. "Каждый год интерес к фестивалю растет, увеличивается число гостей. Деревня викингов популярна у туристов из многих уголков России, а также стран ближнего зарубежья", - сказал глава министерства Андрей Ермак, накануне ознакомившись с ходом подготовки к проведению фестиваля.