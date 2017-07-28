Экологический отряд "Гандвик" приступил к уборке арктического острова Хейса

ТАСС, 28 июля. Экологический отряд "Гандвик" приступил к уборке территории острова Хейса, входящего в архипелаг Земли Франца-Иосифа, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства Архангельской области.

"В этом году по инициативе губернатора Игоря Орлова отряд "Гандвик" вновь вошел в состав экологической экспедиции. На остров Хейса отправились 15 бойцов из шести субъектов Северо-Западного федерального округа. На судне "Полар Кинг" они вывезут металлолом и мусор с острова", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что члены студенческого отряда "Гандвик" на протяжении двух месяцев будут убирать территорию островов Гукер и Хейс. На обратном пути судно "Полар Кинг" доставит в Архангельск несколько тысяч тонн отходов для дальнейшей утилизации. Всего в этом году студотряды планируют вывести не менее 8 тыс. тонн отходов с архипелага Земля Франца-Иосифа для утилизации.