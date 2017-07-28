Эксперты АСИ приступили к формированию образа будущего Якутска

ЯКУТСК, 28 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Эксперты Агентства стратегических инициатив (АСИ) по итогам форсайт-флота планируют сформировать образ будущего Якутска, эксперты уже приступили к работе. Об этом в пятницу ТАСС сообщил программный директор форсайт-флота Анатолий Семенов.

"Мы сейчас совместно с экспертами АСИ в течение полутора недель будем заниматься сборкой проектов, представленных на форсайте. Нам предстоит очень сложная работа - собрать единый образ будущего города Якутска, который должен быть фантастический", - сказал он.

Как рассказал директор корпоративных образовательных программ Московской школы управления "Сколково" Павел Лукша, дух форсайта должен сохраняться и поддерживаться в течение длительного периода. "Самое главное сейчас - сохранить и удержать дух единства, тех команд, которые здесь образовались и создали проекты. Процесс точки кипения должен быть постоянный", - сказал он.

Главной целью форсайта-флота, по словам заместителя полномочного представителя президента в ДФО Владимира Солодова, было именно формирование команд, которые будут в дальнейшем совершенствовать свои проекты.

"Идея форсайта - создать образ будущего, протянуть к нему ниточки и построить платформы, на которые нанизаны эти проекты. Кроме того, формат форсайта позволяет сформировать сообщество единомышленников, которые разделяют образ будущего и вместе его реализовывают", - рассказал ТАСС Солодов.

В рамках форсайт-флота, который проходит на теплоходе "Демьян Бедный" по маршруту Якутск - Ленские столбы - Якутск с 24 по 28 июля, более 150 участников, среди которых представители правительства Якутии, администрации города, предприниматели, ученые, общественники, выработаны 16 проектов будущего образа Якутска в области городской среды, экологии Севера, креативной экономики, технологий.

Среди экспертов были представители АСИ, федерального правительства, программы ООН по содействию устойчивому развитию населенных пунктов "Хабитат", "Сколково".

Как сказал ТАСС глава города Айсен Николаев, все представленные проекты будут реализованы в ближайшее время. "Все представленные проекты - реализуемые, в течение ближайших лет будут осуществлены. У форсайта нет цели выявить какой-то главный проект, мы создаем образ будущего Якутска, каким мы хотим его видеть в 2032 году - к 400-летию города, и какие направления перспективны для развития города. Команды единомышленников, которые сложились на форсайте, моделируют будущее", - резюмировал глава города.