Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.07:
$ 59.41
€ 69.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генпланы муниципалитетов Архангельской области утвердят до конца года

В стране
28 июля, 11:19 UTC+3 ТАСС

В настоящее время уже утверждены 96 документов территориального планирования, еще 57 находятся в стадии подготовки

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 28 июля. Генеральные планы муниципальных образований Архангельской области, в которых четко будут прописаны правила землепользования и застройки, планируют утвердить до конца года. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе правительства региона. Там уточнили, что многие принятые правила землепользования и застройки в регионе не соответствуют Градостроительному кодексу России.

"В настоящий момент из 204 необходимых документов территориального планирования утверждены 95, еще 57 находятся в стадии подготовки. До конца 2017 года все муниципальные образования должны подготовить и разместить утвержденные генеральные планы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП)", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что с 1 января 2018 года при отсутствии планов землепользования и застройки нельзя будет выдавать разрешения на строительство, предоставлять государственные или муниципальные земельные участки под строительство зданий и сооружений.

"На сегодняшний день в 20 сельских поселениях, в основном - Пинежского и Верхнетоемского районов, пока даже не приступали к их разработке. Кроме того, на уровне муниципалитетов не утверждены местные нормативы градостроительного проектирования, которые определяют показатели минимальной обеспеченности территорий объектами социальной, коммунальной, инженерной инфраструктур и показатели максимальной их доступности", - отметили в пресс- службе.

Там добавили, что муниципалитетами совместно с региональным министерством строительства и архитектуры ведется работа по их корректировке. "Губернатор Игорь Орлов поручил поставить вопросы подготовки документов территориального планирования на особый контроль, а также обсудить эту тему на одном из заседаний Совета глав муниципальных образований", - сказали в пресс-службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
8
Попутного солнца: в Калининграде прошла регата судов на солнечных батареях
7
Популярные музыканты и научные интерактивы: в Петербурге проходит фестиваль "ВКонтакте"
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
РФ приостанавливает с 1 августа использование посольством США дачи в Серебряном бору
2
Гульнара Каримова приговорена к пяти годам ограничения свободы
3
Генпрокуратура Узбекистана требует арестовать загрансобственность дочери экс-президента
4
Слуцкий: ответ России на расширение санкций США может корреспондироваться с реакцией ЕС
5
Почему вредно пропивать курс антибиотиков до конца
6
Рогозин: Кишинев пытался отказать в посадке рейсу, на котором вылетает делегация РФ
7
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама