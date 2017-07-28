Генпланы муниципалитетов Архангельской области утвердят до конца года

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ТАСС, 28 июля. Генеральные планы муниципальных образований Архангельской области, в которых четко будут прописаны правила землепользования и застройки, планируют утвердить до конца года. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе правительства региона. Там уточнили, что многие принятые правила землепользования и застройки в регионе не соответствуют Градостроительному кодексу России.
"В настоящий момент из 204 необходимых документов территориального планирования утверждены 95, еще 57 находятся в стадии подготовки. До конца 2017 года все муниципальные образования должны подготовить и разместить утвержденные генеральные планы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП)", - сказали в пресс-службе.
Там добавили, что с 1 января 2018 года при отсутствии планов землепользования и застройки нельзя будет выдавать разрешения на строительство, предоставлять государственные или муниципальные земельные участки под строительство зданий и сооружений.
"На сегодняшний день в 20 сельских поселениях, в основном - Пинежского и Верхнетоемского районов, пока даже не приступали к их разработке. Кроме того, на уровне муниципалитетов не утверждены местные нормативы градостроительного проектирования, которые определяют показатели минимальной обеспеченности территорий объектами социальной, коммунальной, инженерной инфраструктур и показатели максимальной их доступности", - отметили в пресс- службе.
Там добавили, что муниципалитетами совместно с региональным министерством строительства и архитектуры ведется работа по их корректировке. "Губернатор Игорь Орлов поручил поставить вопросы подготовки документов территориального планирования на особый контроль, а также обсудить эту тему на одном из заседаний Совета глав муниципальных образований", - сказали в пресс-службе.