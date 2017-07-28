Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В европейскую часть России идет аномальная жара

В стране
28 июля, 13:37 UTC+3 ТАСС ТАСС 28, июля. /ТАСС

На Дальнем Востоке при этом сохранится дождливая погода

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Антон Новодережкин

ТАСС, 28 июля. /ТАСС/. Аномальная жара придет на выходные в европейскую часть России, на юге региона прогнозируют выше 40 градусов тепла. Сухая и теплая погода, а вместе с ней и высокая пожароопасность сохранится в ближайшие дни на Ямале и в Сибири. Дожди и паводки по-прежнему угрожают регионам Дальнего Востока, но постепенно пойдут на спад на Северо-Западе. Об этом сообщил в пятницу ТАСС ведущий специалист центра "Фобос" Александр Синенков.

Погода на Ямале пожары не усмирит

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров, за последние сутки их площадь увеличилась на 45%, превысив 32 тыс. га. В Арктической зоне России, вторую неделю стоит жаркая и сухая погода, столбики термометров поднимаются до плюс 28 градусов.

26 июля Новости Урала

Два вертолета и новый самолет-амфибия Бе-200 МЧС приступили к тушению пожаров на Ямале

Такая температура, способствующая пожарам, сохранится в выходные, отметил Синенков.

"Что касается ЯНАО, то здесь пока сухая и относительно теплая для этого региона температура - плюс 22-27 градусов. Она в ближайшие два-три дня сохранится, поэтому ожидать в этом регионе переломной ситуации не приходится", - сказал он. Собеседник уточнил, что уровень угрозы пожаров "рассчитывается ежедневно и районируется".

Жара, согласно прогнозам, придет в Европейскую часть России, на юге страны установится аномальная температура - выше плюс 40 градусов.

"Если брать Европейскую часть России, то очень жаркая погода будет на верхней, средней и нижней Волге. Еще Черноземье сюда надо приплюсовать. Здесь температура ожидается в пределах 32-37 градусов тепла, - сказал Синенков. - В Волгоградской и Ростовской областях - за 40 градусов, в Астраханской и Калмыкии - до 45. То же самое и на Ставрополье".

По его словам, "здесь на 10 градусов выше климатической нормы, то есть это аномально жаркая погода".

"В некоторых областях выписаны штормовые предупреждения по температуре", - добавил специалист центра "Фобос". Он отметил, что из-за отсутствия осадков в названных регионах будет высокая пожарная опасность.

Дожди покинут Приамурье и Северо-Запад

В отличие от страдающего от жары юга, жителям Северо-Западного округа и Дальнего Востока не стоит выходить из дома без зонтов и непромокаемых плащей. Ранее на этой неделе в нескольких регионах Северо-Западного федерального округа были подтоплены приусадебные участки, мосты, подмыты и частично повреждены дороги. Однако предвидится уменьшение осадков.

Смотрите также
Вид на жилой район Сочи во время наводнения, 25 июня 2015 года

Паводки, наводнения и подтопления в России в 2012-2017 гг. Досье

"Фронт сместится на восток. В Карелии уже в воскресенье дожди будут кратковременными и не интенсивного характера, температура - порядка плюс 25 градусов. В Псковской, Новгородской и Калининградской областях, начиная с воскресенья, - хорошая погода. И в начале следующей недели всё, в общем и целом, пойдет на улучшение", - рассказал Синенков.

Дожди пока не оставят в покое жителей Дальнего Востока. "Сильные дожди - в Хабаровском крае, в нижнем течении Амура, на границе с Приморьем. Заметные дожди, но не очень сильные, придут на запад Приамурья", - сказал собеседник, отметив, что это усложнит и без того непростую погодную ситуацию в регионе.

"В Приамурье угроза паводков есть, но дожди будут только на западе Приамурья, и они не такие интенсивные, чтобы очень испортить ситуацию", - уточнил специалист. Из-за тихоокеанского циклона на юге Камчатки также будут сильные дожди "ближайшие сутки-двое", добавил он.

"В Иркутской области и Забайкальском крае преимущественно без осадков, температуры высокие: порядка 30 градусов, что несколько выше климатической нормы. В Якутии в основном без осадков: 22-27 градусов. В Красноярском крае тоже без осадков: порядка 30-32 градусов", - сказал Синенков.

Тропический тайфун "Несат", который бушует в Филиппинском море, не представляет угрозы жителям Дальнего Востока. "Пока тайфун очень далеко, его не видно. В ближайшие двое суток он не окажет влияния. Пока он восточнее Японии," и это значительное расстояние", - заметил специалист центра "Фобос".

Смотрите также

Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке превысила 50 тыс. га

Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за сутки выросла на 19 тыс. га

Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке возросла до 24 тыс. га

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
8
Попутного солнца: в Калининграде прошла регата судов на солнечных батареях
7
Популярные музыканты и научные интерактивы: в Петербурге проходит фестиваль "ВКонтакте"
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В европейскую часть России идет аномальная жара
2
Россия сокращает число дипломатов США и закрывает доступ к дачам посольства
3
"Выравнивание баланса": реакция российских политиков на действия МИД РФ в отношении США
4
Путин одобрил заявление МИД РФ, принятое в ответ на введение США санкций
5
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
6
Почему вредно пропивать курс антибиотиков до конца
7
Качиньский: Германия пытается снять с себя ответственность за Вторую мировую войну
Темы дня
Новости партнеров
Реклама