В европейскую часть России идет аномальная жара

ТАСС, 28 июля. /ТАСС/. Аномальная жара придет на выходные в европейскую часть России, на юге региона прогнозируют выше 40 градусов тепла. Сухая и теплая погода, а вместе с ней и высокая пожароопасность сохранится в ближайшие дни на Ямале и в Сибири. Дожди и паводки по-прежнему угрожают регионам Дальнего Востока, но постепенно пойдут на спад на Северо-Западе. Об этом сообщил в пятницу ТАСС ведущий специалист центра "Фобос" Александр Синенков.

Погода на Ямале пожары не усмирит

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров, за последние сутки их площадь увеличилась на 45%, превысив 32 тыс. га. В Арктической зоне России, вторую неделю стоит жаркая и сухая погода, столбики термометров поднимаются до плюс 28 градусов.

Такая температура, способствующая пожарам, сохранится в выходные, отметил Синенков.

"Что касается ЯНАО, то здесь пока сухая и относительно теплая для этого региона температура - плюс 22-27 градусов. Она в ближайшие два-три дня сохранится, поэтому ожидать в этом регионе переломной ситуации не приходится", - сказал он. Собеседник уточнил, что уровень угрозы пожаров "рассчитывается ежедневно и районируется".

Жара, согласно прогнозам, придет в Европейскую часть России, на юге страны установится аномальная температура - выше плюс 40 градусов.

"Если брать Европейскую часть России, то очень жаркая погода будет на верхней, средней и нижней Волге. Еще Черноземье сюда надо приплюсовать. Здесь температура ожидается в пределах 32-37 градусов тепла, - сказал Синенков. - В Волгоградской и Ростовской областях - за 40 градусов, в Астраханской и Калмыкии - до 45. То же самое и на Ставрополье".

По его словам, "здесь на 10 градусов выше климатической нормы, то есть это аномально жаркая погода".

"В некоторых областях выписаны штормовые предупреждения по температуре", - добавил специалист центра "Фобос". Он отметил, что из-за отсутствия осадков в названных регионах будет высокая пожарная опасность.

Дожди покинут Приамурье и Северо-Запад

В отличие от страдающего от жары юга, жителям Северо-Западного округа и Дальнего Востока не стоит выходить из дома без зонтов и непромокаемых плащей. Ранее на этой неделе в нескольких регионах Северо-Западного федерального округа были подтоплены приусадебные участки, мосты, подмыты и частично повреждены дороги. Однако предвидится уменьшение осадков.

"Фронт сместится на восток. В Карелии уже в воскресенье дожди будут кратковременными и не интенсивного характера, температура - порядка плюс 25 градусов. В Псковской, Новгородской и Калининградской областях, начиная с воскресенья, - хорошая погода. И в начале следующей недели всё, в общем и целом, пойдет на улучшение", - рассказал Синенков.

Дожди пока не оставят в покое жителей Дальнего Востока. "Сильные дожди - в Хабаровском крае, в нижнем течении Амура, на границе с Приморьем. Заметные дожди, но не очень сильные, придут на запад Приамурья", - сказал собеседник, отметив, что это усложнит и без того непростую погодную ситуацию в регионе.

"В Приамурье угроза паводков есть, но дожди будут только на западе Приамурья, и они не такие интенсивные, чтобы очень испортить ситуацию", - уточнил специалист. Из-за тихоокеанского циклона на юге Камчатки также будут сильные дожди "ближайшие сутки-двое", добавил он.

"В Иркутской области и Забайкальском крае преимущественно без осадков, температуры высокие: порядка 30 градусов, что несколько выше климатической нормы. В Якутии в основном без осадков: 22-27 градусов. В Красноярском крае тоже без осадков: порядка 30-32 градусов", - сказал Синенков.

Тропический тайфун "Несат", который бушует в Филиппинском море, не представляет угрозы жителям Дальнего Востока. "Пока тайфун очень далеко, его не видно. В ближайшие двое суток он не окажет влияния. Пока он восточнее Японии," и это значительное расстояние", - заметил специалист центра "Фобос".