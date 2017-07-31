Золотая молодежь: российские школьники показали, насколько сильны в физике

На олимпиаде, проходившей с 16 по 24 июля 2017 года в Джокьякарте, Индонезия, российские школьники завоевали пять золотых медалей в интеллектуальном состязании, участниками которого были 424 ученика из 88 стран. Школьники и их родители рассказали о том, что помогло им достичь таких результатов, по сколько часов в день они занимаются физикой, куда собираются поступать, чем увлекаются, что любят читать и как отдыхают после победы.

Золотые призеры

Российская сборная в этом году выиграла на одну золотую медаль больше, чем на предыдущей олимпиаде. Золото получили: Дмитрий Плотников, выпускник московской школы №1329; Станислав Крымский, ученик академического лицея "Физико-техническая школа" в Санкт-Петербурге; Василий Югов, выпускник школы №146 города Перми; Кирилл Паршуков, выпускник физико-математического лицея-интерната Республики Коми; Сергей Власенко, выпускник школы №8 города Воронежа.

Станислав Крымский, Санкт-Петербург. "Физику и математику сын любит с детства"

Станислав Крымский © Архив семьи Крымских

После "золотой" победы Станислав отправился восстанавливать силы на дачу. Как рассказал ТАСС его отец Тимур Шамильевич Крымский, "физику и математику Стас любит с детства". "Еще со второго класса он уже пытался заниматься всякими задачками математическими, а потом поступил в физико-техническую школу — наш академический лицей Санкт-Петербурга, алферовский. Мы тоже с женой оканчивали эту школу много лет тому назад", — поделился он.

После серьезных успехов Станислава на общероссийской олимпиаде его позвали на сборы в Москву. "Это сборы, где они учатся, решают задачи, потом идет тестирование на нескольких олимпиадах, происходит отсев. Тех, кто добирается до конца, включают в сборную, и тогда они выступают в составе сборной России", — рассказал отец победителя. По его мнению, большой вклад в победу вносят учителя школы и преподаватели, которые готовят детей к олимпиаде, поскольку "там отдельная программа, отдельные задачи международного уровня". "И конечно, вносит вклад сам ребенок, который хочет этим заниматься и делает это", — подчеркнул Тимур Крымский.

По его словам, за каждой такой победой стоит "очень серьезная, напряженная работа, чтобы быть отобранным в команду". Такая работа продолжается не менее года, очень много времени ребята проводят на сборах, а после этого нужно еще догонять пропущенные занятия в школе. Также он отметил усилия родителей школьников-победителей. "Может, у кого-то родители больше в этом участвуют, у кого-то меньше. Мы как раз очень активно пытаемся его поддерживать, чтобы ему было легче. Но это большой труд самого Станислава и большой труд всей команды, которая подготавливает сборные", — считает Тимур Крымский.

Также он рассказал, что на олимпиаде в Индонезии участникам "надо было вставать чуть ли не в 5 утра". "Это тоже серьезное такое испытание, плюс акклиматизация, другая пища. Кроме того, это мусульманская страна, поэтому в 4.30 утра по громкоговорителю муэдзин начинал созывать верующих на молитву, дети от этого просыпались", — поделился он.

Отвечая на вопрос о том, как Стас будет отдыхать после участия в олимпиаде, его отец сказал: "Сидеть на грядке или в черничнике и есть чернику, а попутно еще заниматься математикой и физикой. Отдых — это просто нахождение подальше от всех на даче, в спокойной обстановке".

Из увлечений сына помимо физики и математики Тимур Крымский назвал чтение. "Он любит читать. Читает в основном классику. Ему нравится "Война и мир", недавно Пастернака читал. Ему это и по программе нужно знать, но он выбирает из программы более классические какие-то вещи и их читает. Но при этом иногда и фантастику читает", — рассказал отец. Также Стас бегает по утрам и обливается холодной водой.

Сергей Власенко, Воронеж. "Учиться надо там, где тебя любят"

Сергею Власенко 17 лет, и он с сентября будет учиться на первом курсе факультета общей прикладной физики Московского физико-технического института. "Выбор факультета для меня был сложным, потому что хочу заниматься не чистой физикой, а когнитивными исследованиями, изучать работу человеческого мышления с математической точки зрения", — рассказал он.

То, что ему открыта прямая дорога в Московский физтех, Сергей узнал два года назад — в 9-м классе. Он тогда занял 16-е место на Всероссийской олимпиаде по физике, что дает право стать студентом МФТИ без экзаменов. "Но вообще поступить туда я мог бы и по результатам ЕГЭ: математика — 100, физика — 98, русский — 98, информатика — 97", — заметил Сергей.

Два года назад он попытался изменить ход судьбы и после 9-го класса уехал в Москву — сам решил, что лучше учиться в спецшколе МГУ, чтобы стать студентом главного вуза страны. Но через год он вернулся в Воронеж, в родную школу №8 с первой в жизни "тройкой" в табеле успеваемости. "По биологии", — смутился он. "Приходилось участвовать в большом количестве олимпиад, а пересдать пропущенные контрольные учитель биологии в Москве не разрешил. Так я понял, что школы везде одинаковые, поэтому учиться надо там, где тебя любят. В нашей воронежской школе №8 я не видел, чтобы учителя кого-то недолюбливали", — сказал он.

Единственные в этом году в Воронеже "сто баллов" по математике на ЕГЭ — у Сергея Власенко. Он с младших классов привык учиться и участвовать во всех школьных, районных, городских олимпиадах по точным наукам. А еще он мечтатель: любит найти проблему — и задуматься. "Если вижу, что-то плохо работает, обязательно посвящу какое-то время и помечтаю, как оно могло бы быть, если подойти с умом. Например, антивирусная программа в одной известной операционной системе выстроена так, что похожа на попытку защититься от вора в доме, в котором нет одной стены. Вот и я думаю, как это исправить", — поделился он.

Сергей говорит, что похож на своего дедушку Александра Николаевича, который окончил Харьковский авиационный институт, был инженером и работал в Воронеже в знаменитом НИИ связи, где впервые в мире придумали мобильный телефон. "Я учился у дедушки паять схемы, пользоваться инструментом. Любил собрать резистор или сигнализацию, или исследовать сопротивление воздуха, это мне было просто интересно", — вспомнил он.

Сергей считает, что его минус — медлительность. "На олимпиаде, даже понимая, что осталось мало времени и потеряю баллы, не могу сделать задание быстро и кое-как. Или сделаю максимально хорошо или не буду никак", — усмехнулся. Он уверен, что надо как можно раньше начать участвовать в предметных олимпиадах. "Как можно быстрее попасть в олимпиадное движение, увидеть, что в России оно очень развито, — поделился он секретом успеха. — Например, во Всероссийских олимпиадах для девятиклассников могут участвовать учащиеся любых классов, бывает, призерами становятся даже шестиклассники. Чтобы это узнать, школьник должен многое делать сам: заходить на сайты олимпиад, спрашивать у учителей, писать организатором турниров. Иначе не понять, что это все существует и доступно для тех, кто хочет учиться".

Для него важно узнавать новое. "Это дополнительный стимул к учебе, на олимпиадах узнаешь много интересного, видишь новое. Например, я был на олимпиаде в Южной Корее и в Казахстане, а просто так в этих странах не побывал бы никогда. И в Индонезии увидел много необычного: мясо с кокосом, например, или одноэтажные города, или буддийский храм Боробудур, которому больше тысячи лет. В стране, где частые землетрясения, по определенной схеме сложили храм из камней так, что он до сих пор не развалился! Разве это не интересно?!" — рассмеялся он.

Василий Югов, Пермь. "Учитель физики сумел пробудить мой интерес"

Василий Югов © Архив семьи Юговых

Золотой медалист из Перми Василий Югов рассказал ТАСС, что участвовал в этой олимпиаде второй раз. В прошлом году состязание проходило в Швейцарии, тогда Василий также получил золотую медаль. Однако такие высокие результаты не даются легко — вот уже несколько лет у Василия не было школьных каникул в привычном понимании. Вместо традиционного летнего отдыха юный физик готовился к предстоящим олимпиадам.

"В течение года проходило большое количество сборов по подготовке к Международной олимпиаде на базе Московского физико-технического института (МФТИ). Кроме того, я занимался сам по несколько часов в день. Еще я участвовал во Всероссийской олимпиаде школьников по физике, где стал абсолютным победителем", — рассказал Василий.

Но физика увлекла юношу не просто так — интерес к предмету привил школьный учитель. "Преподаватель у меня один — Полянский Сергей Евгеньевич, он учитель физики в школе №146. Я ему во многом обязан своими достижениями. Сергей Евгеньевич вел у меня физику с седьмого класса, до этого я физикой совсем не занимался, то есть это он сумел пробудить мой интерес", — поделился дважды золотой медалист Международной олимпиады.

По словам Василия, постоянная подготовка к столь масштабным соревнованиям почти не оставляет свободного времени даже на встречи с друзьями. "Олимпиада проходит в июле, весь июнь я занимался дома, в июле — десятидневные сборы в МФТИ, потом сама олимпиада, поэтому на отдых у меня остается один август, и так уже второй год. До того как я начал участвовать в таких олимпиадах, было больше времени. Я тоже занимался физикой летом, но больше отдыхал", — рассказал Василий.

Теперь выпускник пермской школы №146 по итогам нескольких Международных олимпиад по физике без экзаменов и собеседований зачислен в МФТИ на факультет общей прикладной физики и уже по праву может называться студентом. "Буду учиться в МФТИ. Вероятно, стану ученым-физиком, а в какой области, я еще не совсем выбрал. Но выбор у меня большой", — пояснил Василий.

Как рассказал молодой физик, несмотря на высокий статус международных олимпиад, победители этих соревнований не получили ничего, кроме медалей. "В прошлом году была премия президента по поддержке талантливой молодежи, тогда давали 60 тысяч рублей, а в этом году это абсолютно бескорыстное для меня мероприятие, я ничего не получил, потому что никто никаких премий не дает. По самой олимпиаде никаких премий и призов нет, только медали, а страна не особенно нас поддерживает", — рассказал Василий.

Ранее тема с отменой премий для победителей Всероссийских и Международных олимпиад из регионов России поднималась в ходе "Недетского разговора" с президентом РФ Владимиром Путиным в лагере для одаренных детей "Сириус" в Сочи. Отвечая на аналогичный вопрос школьника, почему же отменили премирование, президент пообещал разобраться в этом вопросе.

Кирилл Паршуков, Сыктывкар. "Нужно было побеждать — и никак по-другому"

Кирилл Паршуков © Архив семьи Паршуковых

Выпускник физико-математического лицея-интерната Сыктывкара Кирилл Паршуков считает, что секрет победы в том, чтобы "постоянно заставлять себя что-то решать и искать источники воодушевления, чтобы сидеть и заниматься физикой". Он рассказал, что на занятия физикой у него уходило около пяти часов в день. "Это уже перед олимпиадой в течение месяца. А до этого, в течение года, когда больше пяти часов, когда меньше. До этого я готовился скорее не к международной олимпиаде, а к российской, в девятом, десятом классе. Результат — трижды призер Всероссийской олимпиады школьников по физике (еще и бронзовый медалист Азиатской международной олимпиады по физике (APhO) 2017 года — прим. ТАСС)", — поделился он.

"Все началось с того, что в восьмом классе мой наставник Елена Альбертовна Антонова заинтересовала меня физикой. Я съездил в Кировскую ЛМШ (летняя многопрофильная школа), там меня заинтересовали олимпиадной физикой еще больше, после я поставил себе цель пройти на всероссийскую олимпиаду и что-то завоевать", — признался Кирилл. "А потом была поставлена цель — попасть в список кандидатов в национальную сборную по физике, в одиннадцатом классе проходил отбор. До восьмого класса самой любимой была геометрия. Ее я и сейчас люблю, просто уделяю ей меньше внимания", — сообщил он.

По словам Кирилла, его всегда поддерживали родители, наставник, друзья. "Проблемы были лишь в том плане, что участие в тех же самых летних школах не такое уж дешевое — порядка 50 тысяч рублей за один месяц пребывания там. В десятом и одиннадцатом классе я съездил в две школы, это оплатили родители и родной физмат лицей. Сейчас всем занималось Минобразования РФ, оно же все и оплатило. Единственное, что требовалось, — добраться до Москвы, но в этом тоже помог лицей", — сказал он.

Кирилл признался, что "в Индонезию ехал целенаправленно побеждать, ведь сборная Россия постоянно завоевывает четыре золотые медали и одну серебряную или три золотые и две серебряные". "Там нужно было побеждать — и никак по-другому. Волнения никакого не было, только уже на самом туре, когда понимаешь, что время подходит к концу, а задание не до конца выполнено — только тогда пришлось немного поволноваться. Нам давалось пять часов на теоретический тур и пять — на эксперимент, в один день сдавали теорию, во второй — эксперимент. Он оказался сложнее, хотя на самом деле я рассчитывал, что эксперимент сделаю лучше, чем теорию, но вышло по-другому", — рассказал юноша.

Он признался, что золотая медаль ему "на данном этапе особо ничего не дала, кроме гордости, осознания того, что завоевал высшую награду". "Хотя один мой знакомый, он серебряный медалист прошлых лет, подавал заявление на работу в "Яндекс", и медаль сыграла свою роль. А так с помощью этой медали можно поступать во многие престижные вузы по всему миру. Думаю, Массачусетский технологический институт принял бы. Но я уже поступил в МФТИ и другие вузы не рассматриваю. Подал документы перед поездкой, во время сборов. Поступил на факультет общеприкладной физики МФТИ, в течение года посмотрю, какие есть кафедры, и определюсь, чем буду заниматься", — сообщил Кирилл.

Дмитрий Плотников, Москва. "Открывал задачник Савченко по физике и решал минимум пять часов"

По словам выпускника московской школы №1329 Дмитрия Плотникова, на подготовку к олимпиаде ушло много времени. Главное условие поездки за границу — безукоризненно знать предмет и быть призером Всероссийской олимпиады школьников по физике. "Все свободное время уходило на подготовку, порой не хватало времени на друзей и личную жизнь. Приходил домой, открывал задачник Савченко по физике и решал минимум пять часов, до самой ночи. Оттачивал мастерство, чтобы на Международной олимпиаде решать задания с помощью психологии, а не просто оперируя полученными знаниями в школе", — сказал он.

Плотников признался, что высоко оценивал свои шансы на победу, но соперники оказались достойными, особенно сложно было обойти ребят из стран Азии. "Я общался с парой сильных ребят из Украины и Белоруссии, но у нас готовят лучше, поэтому результаты российской сборной были лучше. Обычно самые сильные соперники — это ребята из стран Азии, чуть послабее — европейцы", — отметил собеседник агентства.

Вопреки достигнутым успехам в области физики выпускник не планирует получать профессию в этой сфере. Мечта Плотникова — стать программистом. "Олимпиада была именно для души, это больше хобби, возможность доказать самому себе, что я могу добиться высоких результатов. Но я решил не связывать свою жизнь с физикой и поступил в Высшую школу экономики на факультет компьютерных наук, то есть буду программистом", — заключил собеседник агентства.

Педагоги и тренеры

Подготовка команды российской сборной шла под руководством проректора по учебной работе и довузовской подготовке МФТИ Артема Воронова, а также доцента кафедры общей физики МФТИ Михаила Осина и сотрудника лаборатории по работе с одаренными детьми Виталия Шевченко. Привести школьников к победе также помогли команда тренеров МФТИ: Валерий Слободянин, Александр Киселев, Виталий Шевченко, Федор Цыбров, Алексей Алексеев.

Победителей поздравила министр образования и науки РФ Ольга Васильева ."Еще со времен Михаила Васильевича Ломоносова Россия — одна из самых активных стран, участвующих в развитии физики как науки. Мы видели это в достижении наших ученых, мы видим это и в результатах наших молодых талантов", — сказала глава ведомства.

Региональная редакция ТАСС