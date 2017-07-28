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В Нижнем Новгороде в Спасо-Преображенской церкви установили возрожденные храмовые колокола

В стране
28 июля, 16:19 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 28, июля. /ТАСС

Колокола освятил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий

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© Полина Буянова/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июля. /ТАСС/. Тринадцать новых колоколов установили в пятницу на колокольне Спасо-Преображенской церкви (Карповской) в Нижнем Новгороде, четыре из них были восстановлены по образу тех, которые звонили в церкви до 30-х годов прошлого века. Колокола освятил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, передает корреспондент ТАСС.

"Мы попытались воссоздать старый подбор колоколов, который здесь был исторически, поэтому самый большой колокол - это копия того старого колокола, по крайней мере по весу, 250 пудов, это 4 тонны и 250 кг, вместе с ним также попытались повторить колокола весом в 1 тонну, 700 кг и 400 кг. Всего повторили 4 исторических колокола, но для того, чтобы был полноценный звон, должны еще быть и малые колокола, это подзвонный ряд колоколов - основная мелодия звона, а также зазвонные колокола - основной ритмический рисунок. Общее число колоколов будет 13", - рассказал журналистам старший звонарь Ярославской митрополии, внештатный сотрудник колокольного завода Николая Шувалова Владимир Дегтярев.

Как уточнили в пресс-службе Нижегородской епархии, в 30-е годы 20 века колокола были сброшены с колокольни, среди них был самый большой - благовест. В 2000-х, когда в церкви начались реставрационные работы, был найден осколок этого колокола-благовеста, который и стал поводом к возрождению храмовых колоколов. 13 новых колоколов приобрели в честь 200-летия Спасо-Преображенской церкви, их изготовили на колокольном заводе Николая Шувалова в городе Тутаве Ярославской области. Чтобы установить самый большой колокол, специалистам пришлось разбирать оконный проем колокольни.

"Оконный проем мы разобрали специально для большого колокола, это очень важно - мы не ломали старую архитектуру колокольни, этот проем был разобран в 30-е годы, через него выбрасывали старый большой колокол. В советское время этот проем заделали белым силикатным кирпичом, мы его разобрали. Как все установим - заделаем как надо", - уточнил Дегтярев.

По словам Дегтярева, на изготовление колоколов ушло около 3 месяцев. Самым сложным и длительным было изготовление формы, так как необходимо было правильно разместить на ней иконы, надписи и орнаменты. На то, чтобы колокольня зазвонила, уйдет еще несколько дней - на монтаж специального помоста для звонаря, клавиатуры и педалей. По словам специалиста, уже на праздник Преображения Господня, 19 августа, прихожане услышат звон новых колоколов.

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