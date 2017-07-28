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Школьник из Кабардино-Балкарии установил рекорд по восхождению на Эльбрус

В стране
28 июля, 16:02 UTC+3 НАЛЬЧИК /Корр. ТАСС, Асият Гериева

Алий Мисиров стал самым молодым альпинистом, покорившим эту вершину

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НАЛЬЧИК, 28 июля. /Корр. ТАСС Асият Гериева/. Десятилетний Алий Мисиров поднялся на высшую точку Европы Эльбрус, став самым молодым альпинистом, когда-либо покорявшим эту вершину. Это является рекордом в истории восхождения на гору, сообщил в пятницу ТАСС участник экспедиции Аслан Алтуев.

"27 июля мы поднялись на Эльбрус. В составе нашей группы были восемь человек, в том числе член сборной России по скайраннингу Ильяс Ачабаев и мой десятилетний племянник Алий Мисиров", - сказал Алтуев, который работает гидом на Эльбрусе.

Он отметил, что мальчик чувствует себя хорошо и специально к покорению Эльбруса не готовился. "Он родился, вырос и живет в Верхней Балкарии (Черекский район, Кабардино-Балкарская республика - прим. ТАСС). Он балкарец, настоящий горец и никакой специальной подготовки не было", - отметил собеседник агентства.

Тот факт, что на Эльбрус в таком юном возрасте еще никто не поднимался, подтвердил ТАСС вице-президент федерации альпинизма России Иван Душарин.

"Думаю, что это действительно самый молодой восходитель на Эльбрус. Я, по крайней мере, не слышал, чтобы кому то это удавалось. Лет 20 назад я со своим 14-летним сыном поднимался на Эльбрус, причем мы совершили крест (поднимаются на одну вершину Эльбруса и не спускаясь до подножья, поднимаются на вторую вершину - прим. ТАСС). Тогда выяснялось, что такое восхождение никто не делал, но мы не зафиксировали рекорд", - добавил собеседник агентства.

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