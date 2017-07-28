Московские и кавказские студенты примут участие в восстановлении древних башен Кавказа

НАЛЬЧИК, 28 июля. /ТАСС/. Порядка 40 московских и столько же кавказских студентов примут участие в работах по восстановлению и благоустройству сторожевых башен, древних склепов, заброшенных аулов и родовых поместий Кавказа и их окрестностей в рамках второго молодежного проекта "Маяки дружбы. Башни Кавказа", который пройдет с 28 июля по 15 августа. Проект будет реализован на территории Дагестана, Чечни, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Северной Осетии, Адыгеи и Южной Осетии.

О том, с какими историческими фактами и легендами смогут познакомиться в ходе благоустройства объектов участники проекта, - в материале ТАСС.

Башни в Осетии

В Осетии в стародавние времена, чтобы начать строительство башни, прежде всего, необходимо было заручиться согласием Совета старейшин - Ныхаса. Башни в жизни осетин играли исключительно важную роль, рассказал корр. ТАСС председатель комитета по охране и использованию объектов культурного наследия Северной Осетии Валерий Салбиев. "Состоятельность и общественный вес того или иного осетинского рода измерялись наличием башни, мельницы и родового склепа. Не всякой семье позволялось строить башню - символ крепкого, зачастую знатного рода с незапятнанной репутацией", - отметил Салбиев.

После получения разрешения на возведение башни устанавливались сроки подготовки сбора камня - три месяца или полгода. На постройку башни требовалось так много строительного материала, что у осетин до сих пор сохранилась поговорка: "Из разрушенного аула и одной башни не построишь, а из разрушенной башни можно построить целый аул".

В большинстве случаев осетинские башни строились фасадом на восток. Высотой они были в три-пять этажей (встречаются и семиэтажные), четырехугольной, слегка суженной кверху формы. Наиболее высокие башни принадлежали самым знатным фамилиям.

"Работы по облагораживанию территории будут проходить в Дигорском ущелье на двух объектах - сторожевой башне Хамицаевых и в жилом здании - замке Койбая Кодзасова. Оба объекта построены в средние века. Большая часть всех осетинских башен (107) - объекты культурного наследия федерального значения, к объектам культурного наследия регионального значения относятся 46 башен. Ряд башен находится в статусе выявленных объектов или с признаками культурного наследия", - уточнил собеседник агентства.

Христианские храмы, обсерватория и лик Христа

В Карачаево-Черкесии участников акции ждут на Нижне- Архызском историко-архитектурном и археологическом комплексе. На территории городища сохранились три из пяти древнейших христианских храмов первой четверти Х века, находящихся в Карачаево-Черкесии.

В Нижне-Архызском комплексе также расположен уникальный памятник археологии - так называемый солнечный календарь, представляющий собой каменный круг (остатки каменных стен). По мнению некоторых ученых, это могут быть развалины одной из древнейших в мире средневековых обсерваторий. На противоположной стороне реки Большой Зеленчук на скале изображен Лик Христа (IX-X вв.) - самая древняя наскальная икона в России.

"Активисты проекта получат также возможность познакомиться с культурой, традициями и обычаями народов многонациональной Карачаево-Черкесии и посетят основные достопримечательности республики", - сказал ТАСС начальник отдела развития туристско-рекреационного комплекса и курортов Минтуризма республики Хасан Канаматов.

Полубоевые башни и склепы Ингушетии

В Ингушетии ребятам прочитают лекции по истории строительства башен. Артисты ансамбля национального танца "Ингушетия" дадут мастер-класс по ингушской лезгинке, ребята встретятся с общественно-политическими деятелями региона. А в Джейрахском районе республики молодые люди смогут посмотреть архитектурный комплекс Духургишт, расположенный на отроге горы Маьт-Лоам (Столовая гора).

Комплекс является объектом культурного наследия. Как рассказала ТАСС вице-премьер правительства республики Макка Аушева, он состоит из полубоевой и жилых башен, а также склеповых сооружений. Недалеко от замкового комплекса на горном склоне возвышаются коллективные солнечные могильники.

Благоустройство Преображенского редута в Дагестане

В Дагестане волонтеры займутся благоустройством Преображенского редута в Ботлихском районе республики.

"Вместе с волонтерами будет наш специалист. Их задача - расчистить объект от кустов и деревьев, которые его разрушают, убрать все обвалившиеся камни. Там, где ступеньки, - при необходимости установить на цемент эти камни и еще очистить от всяких надписей", - сообщил ТАСС руководитель агентства по охране культурного наследия Дагестана Заур Кахриманов.

Он также отметил, что объект нуждается в реставрации. "Нами поданы документы на него в Минкультуры России для реставрации по ФЦП "Культура России". Первый этап прошел, документы приняты. До конца года рассмотрит конкурсная комиссия и вынесет вердикт по включению в программу или отказу", - рассчитывает эксперт.

Преображенское укрепление было основано в 1859 году князем Барятинским и находилось на расстоянии 4 километров от села Ботлих на левом берегу реки Андийское Койсу. Оно расположено на двух противоположных берегах реки и состоит из трех оборонительных башен. На южном берегу в непосредственной близости к реке стоят две башни: юго-восточная и юго-западная, которые соединяются между собой подземным переходом. Третья башня располагается на противоположном, северном берегу и поставлена на вершине невысокой горы.

К ней ведет каменная лестница длиной около 130 метров, огражденная с двух сторон стенами. В местах перегибов лестница снабжена бастионами. В стенах устроены узкие щелевидные бойницы для ружейного боя. С южного берега на северный перекинут арочный мост длиной 36 метров и шириной 4,35 метра.

Народная тропа в Кабардино-Балкарии

В селении Верхний Чегем Кабардино-Балкарии находится мемориальный комплекс "Сто шагов к Кайсыну", возведенный на средства общественности в честь народного поэта республики Кайсына Кулиева. Это стена длиной 350 метров, выложенная из природного камня вдоль дороги, ведущей к дому поэта в его родном Верхнем Чегеме. На стене 100 гранитных плит со стихами Кулиева о Родине и матери, добре и зле, дружбе и философии, жизни горцев, а также цитаты и стихи 25 великих людей России и мира.

В 2017 году празднуется 100-летие со дня рождения поэта, и в связи с этим в его родовом имении ведутся реставрационные работы. Туда и повезут участников акции. Как рассказал ТАСС руководитель управления по госохране объектов культурного наследия республики Игорь Дроздов, студенты расчистят тропинки и уберут заросли вокруг памятников.

"В поселке Кюнлюм почистят дорожки между саклями. Такие работы будут проводиться в селении Верхняя Балкария Черекского района, где расположена башня Абаевых (Абай- Къала - памятник культуры и архитектуры, возведен в XVII веке балкарскими зодчими - прим. ТАСС). Поедут в Чегемское ущелье, в район башни Балкоруковых (расположена в селении Эльтюбю, построена во второй половине XVII века - прим. ТАСС), и побывают в родовом имении Кайсына Кулиева", - сказал Дроздов.

В рамках акции предполагается проведение мастер-классов по приготовлению национальных блюд. Молодежь посмотрит репетицию государственного академического ансамбля народного танца "Кабардинка", созданного в 1934 году, встретится с публицистом, писателем и историком Олегом Опрышко.

Поселение Хой и крепость Алдам-Гези ков

В Чечне в поселке Хой для участников акции будет разбит палаточный городок.

"Мы будем заниматься крепостью Алдам-Гези ков и поселком Хой. Предполагаем провести работу по уборке вокруг комплексов, восстанавливать дорожки, освободить памятники от сухостоя, который произрастал там десятилетиями. Ведем также переговоры с компетентными структурами, для того чтобы получить возможность заглянуть внутрь башен. Может, в рамках этого проекта после очистки проявятся какие-то моменты, которые до сих пор были неизвестны", - не исключил руководитель НИЭ "Неизвестная Чечня", куратор проекта "Маяки дружбы. Башни Кавказа" в Чечне Джамалай Бугаев.

Заселение территории, где расположено Хойское поселение, вероятнее всего, началось после последнего ледникового периода 5 тыс. лет назад, когда в результате потепления растаяли ледники до высоты 3-3,5 тыс. метров и образовались пастбищные альпийские луга. В это же время образовалось озеро Кезеной-Ам, запрудив реки в результате оползней. Первые башенные комплексы, основание которых можно обнаружить на сегодняшний день, относятся ориентировочно к XIV-XV вв. Заложили Хой на отвесной скале над ущельем реки.

Селение Кезеной расположено к югу от озера, в нескольких километрах от него. Главной его достопримечательностью является крепость, возвышающаяся над селением Алдам-Гези ков. Башня прямоугольной формы, высота ее сохранившихся стен - около 7 метров, толщина - 0,7 м. К югу от башни находится мечеть, под дверной порог которой вделана надгробная плита.

Комплекс, по всей вероятности, построен в XVI веке, а мечеть - в более поздние времена. Все постройки полуразрушены. Замковый комплекс представляет собой наиболее древнее ядро селения Кезеной. Комплекс состоит из цитадели, расположенной на огромной мергелевой гряде, группы полуразрушенных сооружений и жилой башни.

По мнению Бугаева, проект "Маяки дружбы. Башни Кавказа" помогает молодежи выстраивать взаимоотношения. "Очень важно, чтобы сегодня молодежь центральной России общалась, познавала и узнавала своих сверстников на Кавказе. <...> Cейчас растет молодежь, которая должна знать свою страну, самобытность регионов, и эти знания дадут доверие. С этим доверием уже можно будет строить сильное государство", - добавил Бугаев.