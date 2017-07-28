Отели и санатории Сочи заполнены туристами почти на 100%

СОЧИ, 28 июля. /ТАСС/. Гостиницы и санатории Сочи в пик летнего курортного сезона заполнены почти на 100%, сообщили в пятницу в пресс-службе администрации города.

"Коллективные средства размещения города на сегодняшний день заполнены на 92-99% в зависимости от района города, а некоторые санатории более чем на 100%. Прогноз на август сохраняется в этих же параметрах и не уступает прошлогоднему результату", - сказали в мэрии.

Власти Сочи также отмечают, что с полной загрузкой работают отели не только в прибрежной части курорта, но и в горном кластере. "На курортах Красной Поляны заполняемость отелей в пиковые дни достигает 80%", - отметили в мэрии.

В прошлом году Сочи принял на отдых и лечение порядка 6,5 млн человек. Пиковым по загрузке средств размещения стал август 2016 года, когда почти все отели были полностью заполнены.