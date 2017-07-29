Подростки Североморска вступили в ряды "Юнармии" на борту "Адмирала Ушакова"

ТАСС, 29 июля. Подростки города Североморска Мурманской области в субботу вступили в ряды "Юнармии" на борту эскадренного миноносца "Адмирал Ушаков". Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

"На борту "Адмирала Ушакова" Северного флота прошла торжественная церемония принятия в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" 30 североморцев. Это воспитанники комплексной спортивной школы олимпийского резерва ЦСКА города Североморск. Ребята занимаются различными видами спорта^ боксом, плаванием, рукопашным боем", - сказал Серга.

По его словам, командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов лично вручил каждому подростку значки юнармейцев.

"Евменов поздравил североморцев с этим знаменательным событием и пожелал быть настоящими юнармейцами - сильными и здоровыми спортсменами, честными и верными друзьями, любознательными и прилежными учениками, благодарными потомками, достойными памяти героев, отстоявших свободу и независимость нашей великой Родины - России", - добавил Серга.

Ровно год назад на борту тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" состоялась первая церемония вступления североморцев в "Юнармию". В рядах Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" в местах базирования сил Северного флота сейчас насчитывается порядка 3 тыс. человек.

Об "Юнармии"

"Юнармия" была создана 29 октября 2015 года. Главная заявленная цель движения - вызвать интерес у подрастающего поколения к географии, истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. В движение вступить может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд. Предполагается, что члены движения в свободное от учебы время будут заниматься волонтерской деятельностью, принимать участие в культурных и спортивных мероприятиях, получать дополнительное образование, навыки оказания первой помощи.

Начальником Главного штаба всероссийского военно- патриотического движения является Дмитрий Труненков. Региональные штабы открыты во всех субъектах РФ.