Ленинградской области на 90-летие в Год истории подарили берестяную карту с самоцветами

ГАТЧИНА /Ленинградская область/, 29 июля. /ТАСС/. Берестяную карту с самоцветами и вышитый герб получила в подарок на 90-летний юбилей Ленинградская область в субботу на торжествах в Городе воинской славы Гатчине. Свои работы вручили губернатору региона Александру Дрозденко мастера- ремесленники с ограниченными возможностями на выставке- ярмарке "Город мастеров", раскинувшейся у Гатчинского дворца.

"Очень красиво! Как и сама наша любимая Ленинградская область", - сказал Дрозденко, рассматривая подарки. На берестяной карте Ленинградской области каждый районный центр был обозначен самоцветом, а герб региона вышит "крестом". По соседству в это время гости праздника приценивались к холщовым сумкам, валяным фигуркам животных, керамическим изделиям.

Шла торговля произведенными и выращенными в регионе молочными продуктами, овощами и цветами. Все эти продукты во многом помогают решить вопрос продовольственной безопасности жителей соседнего региона, как позже со сцены отметил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Жители и гости Ленобласти также участвовали в ремесленных мастер-классах, у дворца собирались участники исторического карнавала.

История в лицах

Юбилейный для региона год был объявлен Годом истории. Представители Волосовского и Волховского районов "рассказали" о первых жителях региона, основавших на территории области первые поселения. Звеня кольчугой, ратники из Выборгского, Кингисеппского и Тихвинского районов пели исторические песни.

Лодейнопольцы напомнили о зарождении Балтийского флота, жители Гатчинского района - о царствовании Павла I, Лужский район - о правлении Екатерины Великой, а Всеволожский район - о Дороге жизни в годы Великой Отечественной войны.

Иностранные туристы фотографировались на фоне исторических деятелей, а гости из других регионов отвлекались на местные достопримечательности - Соборную площадь с собором святого Павла, бело-голубой Покровский храм, Приоратский дворец. Почетные граждане Ленинградской области с лентами через плечо приветствовали земляков недалеко от дворцового парка.

Особый интерес жителей вызвали чиновники в костюмах времен новой экономической политики 1920-х годов. Губернатор Ленобласти в белом пиджаке и головном уборе, длинном разноцветном шарфе вокруг шеи был неотличим от Остапа Бендера. Коллеги по администрации облачились в костюмы героев Ильфа и Петрова - мадам Грицацуевой, Эллочки-людоедки и Паниковского, и шествовали в сопровождении ретро-автомобиля с лозунгом "Ударим автопробегом по бездорожью!".

Праздничный концерт

На сцене творческие коллективы продолжали напоминать основные исторические события: защищавших родину во время Великой Отечественной войны сменяли комсомольцы и ударники социалистического труда, спортсменов и космонавтов - поколение 1980-1990-х, требующее перемен.

"Год истории в Ленинградской области уже позволил вернуть к жизни многие памятники нашей земли. Эту работу, конечно, будем продолжать. Следующая наша задача - сделать так, чтобы эти возрожденные объекты увидели и полюбили не только мы с вами", - подвел итог глава региона Александр Дрозденко и объявил следующий год Ленинградской области Годом туризма. Ранее в Ленобласти уже отмечали Год духовной культуры, Год детства, старшего поколения и семьи.

Губернатор поблагодарил земляков за заботу о родной земле и пожелал хорошего настроения, предложил продолжать развлекаться под песни в исполнении Василия Герелло, Пелагеи и Хора Турецкого. Ярким завершением праздника станет праздничный салют и пиротехническое шоу.

Праздничный повод

Ленинградская область появилась на карте Советского Союза после выхода постановления Всесоюзного центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров РСФСР 1 августа 1927 года. У региона нет своей столицы и каждый год торжества по случаю дня рождения проходят в разных городах.

Юбилейный год отметили в Гатчине, которая рассматривается в качестве главного претендента на столичный статус и куда в ближайшие годы могут переехать правительство и региональный парламент. На благоустройство и подготовку Гатчины к торжествам из областного бюджета было выделено около 2 млрд руб.

В следующем году праздник решили отметить в Выборге.