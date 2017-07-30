Главный морской парад и массовые гуляния: как Петербург отмечает День ВМФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Сотни тысяч петербуржцев и гостей города собрались в воскресенье в центре Санкт-Петербурга, чтобы посмотреть главный парад в День Военно-морского флота. Зрители стали приходить на набережные по обе стороны Невы за несколько часов до начала торжеств и занимали лучшие места в первых рядах.

Выстрел с Петропавловской крепости дал сигнал к началу парада. Над головами взмыли Андреевские флаги, российские триколоры и многочисленные флажки с надписью "Главный Военно-морской парад России" - их можно было купить неподалеку, как и аналогичные футболки. Но самым распространенным нарядом для горожан стали тельняшка и бескозырка с пилоткой. Головными уборами делились, чтобы сделать фотографии.

Громкие крики "Ура!" раздавались со зрительских мест вместе с приветствиями военнослужащих стоящих на рейде кораблей. Люди стали теснее подходить к гранитным парапетам, забираться на ступени расположенных рядом дворцов и постаменты памятников, светофоры и окна первого этажа Государственного Эрмитажа. Под четырьмя разведенными мостами тем временем пошли первые катера. "Смотри, корабль с ботиком Петра Первого плывет!", - сказала петербурженка своему сыну лет семи. "Корабли не плавают, а ходят!" - добродушно поправил супругу мужчина в бескозырке с надписью "Северный флот" и тут же ответил на телефонный звонок, поблагодарил за поздравления.

По Неве еще шли корабли, к набережной продолжали подходить зрители. Им пришлось наслаждаться воздушной частью парада, тогда как пришедшие заранее активно фотографировались на фоне катеров и подводных лодок. Ветераны флота с серьезным видом обсуждали информацию о кораблях, раздававшуюся из динамиков. "О! А это мы на заводе строили! Про наш красавец рассказывают", - хвастается кто-то.

Праздник на весь город

После триколора, оставленного в небе самолетами, и залпов салюта горожане переместились к Адмиралтейству, в садик Эрмитажа, на Невский проспект и Марсово поле. У фонтанов дежурили представители полиции, которые просили воздержаться от купания, но послушались не все. "С какого, парень, флота, с какого парохода", - раздалось пение из потока людей.

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В Кронштадте, который стал второй городской площадкой проведения парада, улицы также заполнили гуляющие в тельняшках и с флагами. Среди них не только жители этого, самого отдаленного района, но и специально приехавшие из Петербурга. В городе воинской славы они смогли увидеть одни из самых больших кораблей ВМФ России: тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и подводный стратегический ракетоносец "Дмитрий Донской". Многие опоздали к началу парада из-за проблем с транспортом, но расстроенными они не выглядели. "Мы добирались почти четыре часа, но надеемся все увидеть", - поделилась с корреспондентом ТАСС молодая пара. У Петровского парка и гавани Кронштадта в настоящее время проходит праздничный концерт, все гости в хорошем расположении духа и поздравляют друг друга, фотографируются.

Праздничные торжества, концерты, дружеские встречи и песни продолжатся до позднего вечера, погода располагает для неспешных прогулок. Информации о происшествиях в местах массовых гуляний не поступало.