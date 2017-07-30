Парад в честь Дня ВМФ в Севастополе собрал 100 тысяч зрителей

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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июля. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Традиционный парад Черноморского флота и военно-спортивный праздник прошли в Севастополе в честь Дня ВМФ. По данным местных властей, порядка 100 тыс. севастопольцев и гостей города собрались на берегах Севастопольской бухты, чтобы посмотреть грандиозное зрелище, которое устраивают моряки- черноморцы, передает корреспондент ТАСС.
Началось празднование с торжественного подъема военно-морских флагов и флагов расцвечивания на кораблях и судах Черноморского флота, затем прошло возложение венков и цветов к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.
"Сегодня для нас необычный праздник даже для Дня ВМФ - мы участвуем в четырех парадах - традиционно Новороссийск - Севастополь, кроме того, впервые участвуем в главном военно- морском параде в Санкт-Петербурге, и сегодня успешно прошел парад в Тартусе в Сирии. Во всех парадах участвовало более 50 кораблей", - сказал журналистам командующий ЧФ РФ адмирал Александр Витко.
Руководил парадом контр-адмирал Виктор Лиина. Командование поприветствовало участников смотра, пройдя на капитанском катере вдоль строя кораблей в бухте. В честь праздника на внутреннем рейде в двух парадных линиях были ошвартованы восемь кораблей и судов ЧФ, среди них ракетный крейсер "Москва", новейший фрегат "Адмирал Григорович", подлодка "Старый Оскол", корабль погранслужбы "Проворный". А всего в празднике в Севастополе приняло участие 36 кораблей.
Черноморский флот стремительно развивается, сказал журналистам адмирал Витко.
"Флот развивается, к нам уже пришли четыре подводные лодки, два фрегата, еще в этом году придут после парада в Санкт-Петербурге две подводные лодки и фрегат. Кроме того, Зеленодольский завод достроит нам патрульный и ракетный корабли", - сказал командующий, добавив, что и в следующем году ожидается поступление новых кораблей.
30 июля в ЧФ РФ будет передан новый катер, построенный в Рыбинске на судостроительном заводе "Вымпел".
Севастополь - главная база Черноморского флота, поэтому День ВМФ для города и его жителей одно из основных событий. Праздник открыл учебный фрегат "Херсонес", который прошел на парусах вдоль парадного строя кораблей. А кульминацией стала демонстрация элементов боевой подготовки по уничтожению минных заграждений и подводных лодок, а также морской артиллерийский бой с условным противником. Завершили праздник "фонтаны на воде" в исполнении пожарных катеров, "вальс буксиров" и групповой прыжок парашютистов с самолетов Морской авиации ЧФ.
Артисты драмтеатра флота им. Лавренева показали театрализованное представление об основных вехах создания и боевом пути Черноморского флота. Перед публикой предстали личности, вошедшие в историю: Александр Суворов, Федор Ушаков, Екатерина II как основательница Севастополя.
В почетном карауле на Графской пристани приняли участие юнармейцы. Севастопольское движение "Юнармия" - одно из самых многочисленных в России, сейчас в городе-герое уже более 2,5 тыс. юнармейцев, 200 из них участвуют в сегодняшних торжествах.
"Юнармия" уже второй год принимает участие в параде, посвященном Дню ВМФ в Севастополе, в этом году мы приняли делегации из десяти регионов Южного, Северо-Кавказского федеральных округов. Ребята с копиями знамен полков первой обороны Севастополя стояли в строю с почетным караулом ЧФ на Графской пристани и были участниками рапорта командующему войсками ЮВО", - сказал начальник севастопольского штаба "Юнармии" Владимир Ковленко.
В День ВМФ боевые корабли открыты для посещения всеми желающими. Принимает гостей и парусник "Херсонес", а в музее Черноморского флота и Военно-историческом музее фортификационных сооружений проводятся дни открытых дверей. На площади Нахимова организована выставка военной техники. Завершится День ВМФ в Севастополе вечерним гала-концертом, салютом и фейерверком.