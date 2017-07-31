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Мобильное приложение Сбербанка поможет незрячим людям заниматься бизнесом

В стране
31 июля, 13:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, июля. /ТАСС

Представитель организации пояснил, что инструментарий других подобных приложений для незрячих пользователей более ограничен

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Незрячие люди смогут вести бизнес при помощи мобильного приложения Сбербанка. Об этом ТАСС сообщил руководитель проектов Сбербанка Максим Рыжов.

"Новая версия мобильного приложения "Сбербанк Бизнес Онлайн", которая была выпущена в июле, стала доступной для людей с инвалидностью по зрению - слабовидящим, частично или полностью незрячим. Независимо от проблем со здоровьем им будет доступен весь функционал. В этом уникальность приложения", - сказал Рыжов. По его словам, инструментарий других подобных приложений для незрячих пользователей гораздо меньше.

"Незрячих предпринимателей немного, но мы все равно считаем необходимым работать в этом направлении. При этом для нас важно не то, что мы делаем доступным приложение для незрячих людей, а то, что мы делаем для них доступным ведение бизнеса. Это шаг к уравниванию всех членов общества", - считает Рыжов.

"Для меня как предпринимателя приложение необходимо, чтобы пользоваться деньгами, которые поступают на мой счет. Раньше это было очень большой проблемой. Я не всегда мог понять, пришли ли деньги на счет или сформировать платежное поручение", - поделился с ТАСС эксперт проекта "Особенный банк" (проект Сбербанка по адаптации банковских продуктов и сервисов для людей с особыми потребностями - прим. ТАСС), член рабочей группы Центробанка по повышению финансовой доступности, инвалид по зрению I группы Анатолий Попко.

По его словам, зрячий человек, просто взяв мышку, может все это сделать. "Я, будучи не менее квалифицированным человеком, сделать это не могу. И несмотря на то, что такие ситуации для незрячих людей привычны, это все равно расстраивало. Сейчас Сбербанк доработал и сайт, и приложение. Только недавно перевел с одного счета на другой свои средства, и это не стало "удобнее", это вообще стало возможно", - отметил Попко. Он добавил, что незрячие люди, как и все остальные, прибегают к услугам разных финансовых учреждений, и система работы в них не всегда построена удобно.

"Сбербанк Бизнес Онлайн" - система дистанционного банковского обслуживания, предоставляющая возможность подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам, взаимодействовать с сотрудниками банка и т. д. Системой можно пользоваться как при помощи компьютера, так и мобильного телефона Apple. Ранее Сбербанк также адаптировал для незрячих пользователей приложение "Сбербанк Онлайн".

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