В ЕАО вручили тысячный договор на "дальневосточный гектар"

БИРОБИДЖАН, 31 июля. /ТАСС/. Тысячный договор на "дальневосточный гектар" вручен в Еврейской автономной области (ЕАО), его обладателем стал житель станции Ольгохта Игорь Козубенко. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства региона.

"Вручение состоялось в торжественной обстановке в администрации Смидовичского муниципального района. Козубенко рассказал, что на бесплатном участке намерен вести личное подсобное хозяйство", - говорится в сообщении.

В Еврейской автономной области за время реализации федерального закона приняты решения о предоставлении земельных участков площадью 1541,26 га, заключено 1027 договоров безвозмездного пользования. Люди подают и коллективные заявки, так, в одном из районов области граждане совместно взяли в пользование сразу 21 га. На более чем 180 участках получатели гектара собираются вести личное подсобное хозяйство, более 200 взяли землю для сельскохозяйственного использования, около 50 - под пчеловодство, 35 - для индивидуального жилищного строительства. Есть заявки на организацию рыболовства, туристического отдыха, обслуживание автотранспорта.

Самое большое число заявлений на получение гектара поступило в Смидовичский район, здесь оформлено 522 земельных участка общей площадью 523,3 га .