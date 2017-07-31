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Эксперт: Эвенкийский район Красноярского края необходимо включить в Арктическую зону

В стране
31 июля, 11:19 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 31, июля. /ТАСС

В 2014 году городской округ Норильск, Таймырский муниципальный район и Туруханский получили статус арктической территории

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КРАСНОЯРСК, 31 июля. /ТАСС/. Эвенкийский муниципальный район в Красноярском крае должен претендовать на получение статуса арктической территории. Такое мнение в понедельник озвучил ТАСС вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего востока, исполняющий обязанности президента региональной Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Артур Гаюльский.

"Туруханский район (Красноярского края - прим. ТАСС), который лежит практически на одной широте с нами (с Эвенкийским районом - прим. ТАСС) имеет статус Арктической территории, а Эвенкия нет. Необходимо добиваться включения Эвенкии в Арктическую зону России", - отметил Гаюльский.

Согласно указу, подписанному президентом Владимиром Путиным в мае 2014 года, в Арктическую зону РФ на территории Красноярского края включены городской округ Норильск, Таймырский муниципальный район и Туруханский район.

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