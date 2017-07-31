Эксперт: Эвенкийский район Красноярского края необходимо включить в Арктическую зону

КРАСНОЯРСК, 31 июля. /ТАСС/. Эвенкийский муниципальный район в Красноярском крае должен претендовать на получение статуса арктической территории. Такое мнение в понедельник озвучил ТАСС вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего востока, исполняющий обязанности президента региональной Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Артур Гаюльский.

"Туруханский район (Красноярского края - прим. ТАСС), который лежит практически на одной широте с нами (с Эвенкийским районом - прим. ТАСС) имеет статус Арктической территории, а Эвенкия нет. Необходимо добиваться включения Эвенкии в Арктическую зону России", - отметил Гаюльский.

Согласно указу, подписанному президентом Владимиром Путиным в мае 2014 года, в Арктическую зону РФ на территории Красноярского края включены городской округ Норильск, Таймырский муниципальный район и Туруханский район.