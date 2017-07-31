Крым и Сочи лидируют в рейтинге российских курортов

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Крым и Сочи занимают у соотечественников первые места по популярности среди российских направлений летнего отдыха, позицию лидера зарубежного отдыха заняла Турция. Об этом в понедельник сообщает официальный портал Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"В России у туроператоров лидируют по спросу такие курорты, как Сочи (Адлерский район) и Крым (Южный берег и Евпаторийский район)", - говорится в сообщении.

По данным АТОР, основанным на обобщенных данных туроператоров и интернет-агрегаторов пакетных туров, в число топовых направлений этого лета вошли: Турция, Россия, Греция, Кипр, Испания, Болгария, Черногория, Тунис и Италия. "При этом позиции лидера - Турции - практически недосягаемы. Она, скорее всего, и останется безусловным лидером этого лета", - отметили в ассоциации.

Пляжная Россия в этом году, несмотря на общую тенденцию спада количества бронирований, остается в топ-5 самых популярных направлений лета. Туроператор "Библио Глобус" сообщает о двукратном увеличении объемов бронирования юга страны в сравнении с прошлым годом. В период с 1 января по 1 июля 2017 года на курортах Краснодарского Края и Крыма отдохнули 536 374 туристов. Данный показатель на 92% превышает результат аналогичного периода прошлого года.

В этом году туроператоры отмечают восстановление спроса на зарубежные направления и увеличение глубины бронирований. Наиболее популярным типом питания по всем направлениям является система "все включено". В среднем летний отпуск у российских туристов на зарубежных курортах длится 10 дней.

Туристы стремятся уложиться в сумму около €800-900 (около 60 тысяч рублей) на двоих. За путевку в Турцию туристы в августе платят в среднем 84-86 тысяч рублей (путевка на двоих человек). Греция обойдется россиянам в среднем в 80-100 тысяч рублей. Столько же стоит и "средний" отдых на Кипре. Отдых в России стоит в среднем в диапазоне 50-60 тысяч рублей, в Тунисе - около 73 тысяч рублей, а в Испании - около 120 тысяч рублей.