В 13 регионах ЦФО объявили желтый уровень опасности из-за ветра и гроз

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Синоптики объявили желтый уровень опасности в 13 регионах Центрального федерального округа (ЦФО) на вторник, 1 августа, из-за гроз с сильными порывами ветра и туманом, сообщает в понедельник Гидрометцентр РФ.
"Степень интенсивности опасных явлений - желтый [уровень], погода потенциально опасна", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра в понедельник.
Желтый - третий из пяти уровней опасности. Он действует на территории Ярославской, Ивановской, Калужской, Курской, Костромской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Московской областей и в Москве.
Во всех перечисленных регионах прогнозируются грозы. В некоторых ожидаются также сильный ветер, дожди и туманы.
По данным синоптиков, во вторник воздух в Москве прогреется до 26 градусов. Ожидается, что днем в столице пройдет кратковременный дождь, местами гроза, при грозе порывы ветра составят 12-17 м/с.