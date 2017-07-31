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В 13 регионах ЦФО объявили желтый уровень опасности из-за ветра и гроз

В стране
31 июля, 15:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, июля. /ТАСС

Это означает, что погода потенциально опасна, отметили в Гидрометцентре

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Синоптики объявили желтый уровень опасности в 13 регионах Центрального федерального округа (ЦФО) на вторник, 1 августа, из-за гроз с сильными порывами ветра и туманом, сообщает в понедельник Гидрометцентр РФ.

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"Степень интенсивности опасных явлений - желтый [уровень], погода потенциально опасна", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра в понедельник.

Желтый - третий из пяти уровней опасности. Он действует на территории Ярославской, Ивановской, Калужской, Курской, Костромской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Московской областей и в Москве.

Во всех перечисленных регионах прогнозируются грозы. В некоторых ожидаются также сильный ветер, дожди и туманы.

По данным синоптиков, во вторник воздух в Москве прогреется до 26 градусов. Ожидается, что днем в столице пройдет кратковременный дождь, местами гроза, при грозе порывы ветра составят 12-17 м/с.

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