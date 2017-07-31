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Новый Борский мост через Волгу открыли в Нижнем Новгороде

В стране
31 июля, 18:54 UTC+3 ТАСС

По данным регионального Министерства транспорта, строительство моста велось с 2013 года

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© Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

ТАСС, 31 июля. Новый Борский мост протяженностью почти 1,5 км, движение по которому открыто в понедельник, разгрузит транспортный поток на участке трассы Р159 "Нижний Новгород - Шахунья - Киров" в направлении между Нижним Новгородом и Бором. Об этом сообщило Министерство транспорта и автодорог Нижегородской области.

"31 июля открыто движение по новому Борскому мосту. На строительство нового транспортного объекта выделено более 5,7 млрд руб. из федерального бюджета, из них 3,6 млрд руб. за счет платежей в систему "Платон", - говорится в сообщении ведомства.

По данным регионального Министерства транспорта, строительство Борского моста велось с 2013 года в течение 45 месяцев. Введение в эксплуатацию транспортного объекта имеет важное социальное и экономическое значение для Нижегородской области и ПФО в целом, отметили в ведомстве.

"Новая развязка заметно сокращает время движения автомобилей через Волгу. По старому Волжскому мосту, рассчитанному на поток в 12 тысяч автомобилей, в часы пик ежедневно двигались до 70 тысяч машин. Сейчас новый мост имеет две полосы в направлении Бор, старое мостовое сооружение будет работать в направлении Нижний Новгород.

Запуск дублера Борского моста позволит увеличить пропускную способность как минимум втрое и сократит время в пути через Волгу с 2 часов (в час пик) до 30 минут", - пояснили в ведомстве.

Строительство Борской транспортной системы велось с учетом новых дорожных развязок и подъездов к мосту, общая протяженность объекта составляет более 8,76 км и включает в себя основной мост через Волгу протяженностью 1,45 км, мост через реку Везлома, два пойменных моста, автодорожные подходы с путепроводом и два надземных пешеходных перехода. Строители возвели 30 мостовых опор, 27 из них береговых.

"Борская транспортная система - это дублер, два пойменных моста, путепровод, мост через Везлому, развязки, пешеходные переходы - вот результат четырех лет труда более 2 тысяч человек", - отметил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

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