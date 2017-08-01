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Абдулатипов открыл этнокультурную туристическую площадку-аллею в Махачкале

В стране
1 августа, 1:02 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 1, августа. /ТАСС

Министерство по туризму и народным художественным промыслам региона помогло реализовать идею, которая возникла 15 лет назад

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МАХАЧКАЛА, 1 августа. /ТАСС/. Этнокультурная туристическая площадка-аллея "Город мастеров" открылась в понедельник в центре столицы Дагестана Махачкале, сообщили в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана.

С уникальными образцами народных художественных промыслов на территории аллеи первыми ознакомились глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, председатель правительства республики Абдусамад Гамидов и мэр Махачкалы Муса Мусаев. Среди них - ювелирные изделия из селений Кубачи и Гоцатль, табасаранские ковры, унцукульские изделия из дерева и балхарская керамика.

В пресс-службе отметили, что, идея создания "Города мастеров", по словам Абдулатипова, возникла 15 лет назад, но спустя годы при участии Министерства по туризму и народным художественным промыслам региона удалось создать этот "маленький уголок народной культуры Дагестана".

Глава Дагестана отметил, что такие зоны отдыха, как этнокультурный парк, куда могут прийти люди любого возраста должны быть во всех районах Махачкалы. "В перспективе так и будет. Мы любим Дагестан и его столицу и сделаем все, чтобы не просто на бумаге, а по самочувствию людей, и республика и Махачкала были самыми комфортными в России", - сказал Рамазан Абдулатипов.

Входная зона "Города мастеров" оформлена в виде арки со смотровой площадкой. Здесь же сооружены колонны, сторожевая башня и фонтан-родник из балхарских кувшинов. Новое плиточное покрытие аллеи оформлено цветными плитками керамогранита в виде традиционного дагестанского ковра. Кроме того, здесь обустроены пешеходные и зеленые зоны, разбиты цветочные клумбы, посажены крупномерные деревья. Также устанавливаются павильоны для мастеров из разных дагестанских сел для выставки и торговли изделиями народных промыслов и художественного ремесла.

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Абдулатипов, Рамазан Гаджимурадович
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