В Хабаровском крае найден золотой самородок весом 10,3 кг

ТАСС, 1 августа. Самородок золота весом 10,3 кг найден в артели старателей "Заря" на ручье Заманчивый, в Николаевском муниципальном районе Хабаровского края, сообщается во вторник на сайте Министерства природных ресурсов региона.

"Уникальный металл найден бульдозеристом при разравнивании <...> отвалов. Данный самородок по весу стал самым крупным из обнаруженных ранее на территории Хабаровского края", - говорится в сообщении.

В 2011 году в артели старателей "Восток" был найден самородок золота весом 7,5 кг.