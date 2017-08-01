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В Хабаровском крае найден золотой самородок весом 10,3 кг

В стране
1 августа, 7:15 UTC+3 ТАСС

Самородок был найден при разравнивании отвалов

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 1 августа. Самородок золота весом 10,3 кг найден в артели старателей "Заря" на ручье Заманчивый, в Николаевском муниципальном районе Хабаровского края, сообщается во вторник на сайте Министерства природных ресурсов региона.

"Уникальный металл найден бульдозеристом при разравнивании <...> отвалов. Данный самородок по весу стал самым крупным из обнаруженных ранее на территории Хабаровского края", - говорится в сообщении.

В 2011 году в артели старателей "Восток" был найден самородок золота весом 7,5 кг.

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