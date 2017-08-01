Глава Якутии подключил прокуратуру для контроля за переселением из ветхого жилья

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ЯКУТСК, 1 августа. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Выполнение программы переселения из ветхого и аварийного жилья в трех муниципальных районах Якутии будет находиться на контроле прокуратуры республики. Об этом во вторник заявил глава Якутии Егор Борисов.
"Я официально обратился в прокуратуру республики, чтобы ведомство взяло на особый контроль выполнение программы переселения из ветхого и аварийного жилья в трех муниципальных районах, где отмечается наибольший разрыв по срокам сдачи объектов. Это Вилюйский, Олекминский районы и поселок Серебряный Бор Нерюнгринского района", - сказал Борисов.
В этих муниципальных районах сроки сдачи объектов не соответствуют требованиям федеральной программы.
По данным министерства архитектуры и строительного комплекса республики, на данный момент программа переселения из ветхого и аварийного жилья выполнена в регионе на 72%.
" До 1 сентября осталось выполнить 28% программы - это 10 объектов в девяти муниципальных образованиях. При этом 10% программы в рисках, что составляет 49 тыс. кв. метров жилья", - пояснила министр архитектуры и строительного комплекса республики Вера Кузакова.
По словам главы республики, те застройщики, которые не сдадут объекты в срок, будут занесены в реестр недобросовестных застройщиков.
"Есть несколько застройщиков, которые не выполняют свои обязательства, переходят из одного района в другой, поменяв название, и оставляют незавершенные объекты. Их надо занести в реестр недобросовестных застройщиков", - подчеркнул Борисов.
Также глава Якутии потребовал следить за качеством сдаваемых домов. "Мы потратили более 30 млрд рублей на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, и новое жилье должно быть качественное. На это надо обратить особое внимание", - сказал он.