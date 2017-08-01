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Глава Якутии подключил прокуратуру для контроля за переселением из ветхого жилья

В стране
1 августа, 9:24 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

Сейчас программа переселения в регионе выполнена на 72%

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ЯКУТСК, 1 августа. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Выполнение программы переселения из ветхого и аварийного жилья в трех муниципальных районах Якутии будет находиться на контроле прокуратуры республики. Об этом во вторник заявил глава Якутии Егор Борисов.

"Я официально обратился в прокуратуру республики, чтобы ведомство взяло на особый контроль выполнение программы переселения из ветхого и аварийного жилья в трех муниципальных районах, где отмечается наибольший разрыв по срокам сдачи объектов. Это Вилюйский, Олекминский районы и поселок Серебряный Бор Нерюнгринского района", - сказал Борисов.

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В Якутии программа переселения из ветхого и аварийного жилья будет выполнена в срок

В этих муниципальных районах сроки сдачи объектов не соответствуют требованиям федеральной программы.

По данным министерства архитектуры и строительного комплекса республики, на данный момент программа переселения из ветхого и аварийного жилья выполнена в регионе на 72%.

" До 1 сентября осталось выполнить 28% программы - это 10 объектов в девяти муниципальных образованиях. При этом 10% программы в рисках, что составляет 49 тыс. кв. метров жилья", - пояснила министр архитектуры и строительного комплекса республики Вера Кузакова.

По словам главы республики, те застройщики, которые не сдадут объекты в срок, будут занесены в реестр недобросовестных застройщиков.

"Есть несколько застройщиков, которые не выполняют свои обязательства, переходят из одного района в другой, поменяв название, и оставляют незавершенные объекты. Их надо занести в реестр недобросовестных застройщиков", - подчеркнул Борисов.

Также глава Якутии потребовал следить за качеством сдаваемых домов. "Мы потратили более 30 млрд рублей на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, и новое жилье должно быть качественное. На это надо обратить особое внимание", - сказал он.

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