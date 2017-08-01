"Массандра" планирует привлечь 1 тыс. сезонных рабочих на уборку винограда в Крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Крупное винодельческое предприятие "Массандра" управления делами президента РФ планирует в этом сезоне привлечь около 1 тыс. сезонных рабочих для уборки винограда в конце августа - начале сентября, сообщила во вторник пресс-служба винзавода.
"В сезон виноделия штат предприятия, который и так солидный, - это 2,5 тысячи человек, увеличится почти до 3,5 тысячи. Мы приглашаем в Крым [трудовые отряды для уборки винограда], предлагаем официальное трудоустройство, проживание, питание. Ведь во всем мире уборка винограда - это не только труд. Это один из элементов привлечения активных и любознательных туристов", - приведены в сообщении слова гендиректора предприятия Янины Павленко.
Сезонных рабочих ждут во всех восьми филиалах предприятия - Ливадии, Гурзуфе, Тавриде, Алуште, Малореченском, Приветном, Морском, Судаке.
"Наши виноградники тянутся на 180 километров от Фороса до Судака. Это настоящие виноградные моря, окруженные грядой крымских гор, невероятно красивые ландшафты", - отметила Павленко. По ее словам, массовый сбор урожая на виноградниках начнется в конце августа - начале сентября.
Ранее сообщалось, что в 2017 году "Массандра" ожидает собрать урожай винограда выше уровня 2016 года - около 15 тыс. тонн.
"Масандра", основанная более 120 лет назад князем Львом Голицыным, сегодня является старейшим винодельческим предприятием и крупнейшим в РФ по выращиванию винограда и производству виноградных вин. Коллекция вин завода, насчитывающая около миллиона бутылок, занесена в Книгу рекордов Гиннесса.
После воссоединения Крыма с Россией "Массандра" перешла в ведение управления делами президента России.