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На реконструкцию аэропорта Магадана к 2020 году выделят 2 млрд рублей

В стране
1 августа, 10:22 UTC+3 МАГАДАН МАГАДАН 1, августа. /ТАСС

Кроме того, региональные власти поручили продолжить реконструкцию аэропортов в Эвенске и Сеймчане

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МАГАДАН, 1 августа. /ТАСС/. Около 2 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета на реконструкцию аэропорта Магадан в поселке Сокол. Об этом на еженедельном брифинге рассказал представителям СМИ губернатор области Владимир Печеный.

"Мы уже получили положительное заключение по документации второй очереди. Планируется выделение средств до 2020 года в размере около 2 млрд рублей. В этом году будут освоено около 180 млн рублей: запустят новое светосигнальное оборудование, идут работы на стояночных местах для самолетов. Росавиация выделила деньги на устранение проблем, которые были связаны с работой предыдущих подрядчиков", - сказал Печеный.

Он сообщил, что также дано поручение продолжить реконструкцию аэропортов в Эвенске и Сеймчане. Уже готова проектная документация. Работы начнутся в следующем году.

Печеный сообщил, что областное правительство проводит большую работу по улучшению и развитию региональной авиации. Заключен договор на поставку двух самолетов малой авиации для региональных рейсов. Один из них появится к концу этого года, второй - в первой половине следующего. Кроме того, губернатор отметил, что рассматривается и приобретение третьего воздушного судна.

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