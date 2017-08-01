На реконструкцию аэропорта Магадана к 2020 году выделят 2 млрд рублей

МАГАДАН, 1 августа. /ТАСС/. Около 2 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета на реконструкцию аэропорта Магадан в поселке Сокол. Об этом на еженедельном брифинге рассказал представителям СМИ губернатор области Владимир Печеный.

"Мы уже получили положительное заключение по документации второй очереди. Планируется выделение средств до 2020 года в размере около 2 млрд рублей. В этом году будут освоено около 180 млн рублей: запустят новое светосигнальное оборудование, идут работы на стояночных местах для самолетов. Росавиация выделила деньги на устранение проблем, которые были связаны с работой предыдущих подрядчиков", - сказал Печеный.

Он сообщил, что также дано поручение продолжить реконструкцию аэропортов в Эвенске и Сеймчане. Уже готова проектная документация. Работы начнутся в следующем году.

Печеный сообщил, что областное правительство проводит большую работу по улучшению и развитию региональной авиации. Заключен договор на поставку двух самолетов малой авиации для региональных рейсов. Один из них появится к концу этого года, второй - в первой половине следующего. Кроме того, губернатор отметил, что рассматривается и приобретение третьего воздушного судна.