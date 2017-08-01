В Саратове открыли мемориал воинам Первой мировой войны

САРАТОВ, 1 августа. /ТАСС/. Мемориал саратовцам - участникам Первой мировой войны открылся во вторник, 1 августа, в Парке Победы на Соколовой горе. Открытие состоялось в День памяти россиян, погибших в Первой мировой войне (1914-1918 гг. - прим. ТАСС), об этом в ходе церемонии открытия сообщил врио губернатора региона Валерий Радаев.

СПЕЦПРОЕКТ Первая мировая война ТАСС вспоминает основные события и малоизвестные детали войны, которая первой в истории получила название мировой и до неузнаваемости изменила жизнь России.

"Тысячи саратовцев воевали на фронтах Первой мировой. Мы храним в памяти их подвиг. И справедливо, чтобы спустя столетия о них знало современное поколение. Сегодня, в День памяти решено было открыть новый мемориал", - сказал Радаев.

Как уточнила пресс-секретарь главы региона Нина Попова, мемориал был создан по эскизу школьника Владислава Горбенко из поселка Дубки.

"Три года назад мальчик, тогда еще ученик одиннадцатого класса из Саратовской области, написал письмо губернатору с предложением создать этот памятник. Идея понравилась, сегодня ее удалось реализовать", - уточнила Попова.

Сам Владислав, любитель истории, а теперь и студент технического университета, добавил, что художники лишь несколько видоизменили эскиз, но большинство элементов все же взяли из его рисунка: это мемориальная доска с надписью "честь и слава", украшенная орденами того времени и гербом РФ.