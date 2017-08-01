Более 20 млн рублей из резервного фонда президента направят на ремонт детдомов под Тулой

ТАСС, 1 августа. Свыше 20 млн рублей из резервного фонда президента РФ будет направлено на ремонт Киреевской школы для детей-сирот и Яснополянского детского дома в Тульской области. Работы планируется завершить до конца 2017 года, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе аппарата правительства региона.

"В результате обращения губернатора Тульской области Алексея Дюмина к президенту РФ из резервного фонда главы государства оказана финансовая поддержка в объеме 20,8 млн рублей на реконструкцию Киреевской школы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и ремонт Яснополянского детского дома. В настоящий момент подготовлена проектно-сметная документация на проведение ремонтных работ, проведение конкурсных процедур запланировано незамедлительно после поступления средств в бюджет Тульской области. Ремонтные работы планируется выполнить во втором полугодии 2017 года", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что 7,9 млн рублей направят на ремонт существующего перехода и пристройки к столовой Киреевской школы, что даст возможность соединить здания школы и спортивного зала. "Это позволит детям, в том числе инвалидам, перемещаться при осуществлении образовательного процесса по закрытому помещению", - уточнили власти.

В правительстве добавили, что 12,9 млн рублей необходимо на завершение капитального ремонта главного корпуса и благоустройство Яснополянского детского дома. Ранее из резервного фонда президента этому учреждению уже выделялось 14 млн рублей, на них построена котельная и выполнен ремонт системы отопления.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин выделил 67 млн рублей на ремонт социальных объектов в Новгородской, Тульской, Костромской областях и на Алтае.