В Карелии стартует "Кижская регата" народного судоходства и судостроения

ТАСС, 1 августа. Ежегодный фестиваль народного судоходства и судостроения "Кижская регата" пройдет в Карелии с 1 по 5 августа. Об этом сообщает пресс-служба Ростуризма.

"С 1 по 5 августа 2017 года на острове Кижи состоится XXI фестиваль народного судоходства и судостроения. В рамках мероприятия 4 августа будут подведены итоги конкурса мастеров-судостроителей "Народная лодка", - говорится в сообщении ведомства.

Согласно информации Ростуризма, в традиционной гонке весельных судов примут участие от 40 до 45 экипажей из России и Норвегии. Кроме того, 5 августа гостей береговой площадки регаты на о. Кижи будут ждать сценки из жизни крестьян, презентация площадок "Российского центра традиционного судостроения и судоходства", приготовление и дегустация традиционных рыбных блюд, выступление международного "Шанти-хора" парусника "Мир", а так же ярмарка местных производителей и ремесленников.

Как сообщает Ростуризм, "Кижская регата" проводится c 1998 года и за это время она стала одной из визитных карточек туристической Карелии. В ведомстве так же напоминают, что в 2014 году на месте проведения регаты начал работу экспозиционно-выставочный комплекс "Кижская гавань", представляющий лодки коренных народов Карелии и в целом Северо-Запада России.