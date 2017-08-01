Астраханские фермеры отмечают спрос на скороспелые и экзотические арбузы

АСТРАХАНЬ, 1 августа. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Урожай арбузов в Астраханской области, которая славится этой ягодой, в этом году снижаться не будет, несмотря на прохладную погоду весной и в начале лета. Более того, местные фермеры рассчитывают собрать больше бессемянных и "лунных" - с желтой мякотью - арбузов, первые партии уже отправлены в регионы РФ, рассказали ТАСС представители региональных властей и эксперты.

"Уборка урожая арбузов в этом году сдвинулась дней на 10 из-за погоды. Первые начали убирать примерно с 10 июля. В целом планируем собрать 240 тысяч тонн бахчевой продукции - это на уровне прошлого года. Процентов 70-80 традиционно отправится за пределы области - в центральные и северные регионы страны", - отметили в региональном Министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности.

Ранние и сладкие

По данным ведомства, ранними арбузами (в основном, это гибриды иностранной селекции), которые созревают уже в конце июня - в начале июля, в регионе засеяно до 50% всех бахчевых плантаций. Фермеры начинают высаживать такие гибриды ранней весной - сначала рассаду выращивают в теплице и только после установившейся теплой погоды пересаживают в открытый грунт.

В астраханском Минсельхозе отметили, что спрос на раннюю продукцию есть, несмотря на то, что продаются скороспелые плоды по более высокой цене.

"Мнение о том, что арбуз должен появиться только в августе, поменялось. Сейчас вполне нормально есть арбуз уже в конце июня или в июле. Он тоже вкусный и безопасный. Просто изменились технологии, появились новые гибриды", - подчеркнули в ведомстве.

В Приволжском районе в хозяйстве Анатолия Богданова, которое считается одним из крупнейших в регионе, арбузы и дыни выращивают на дне бывшего пруда.

Водоем осушают, при этом в почве сохраняются естественные "удобрения", которые делают ее максимально благоприятной для астраханской ягоды. Арбуз здесь растет без полива, удобрений и даже прополки. Как рассказал ТАСС глава хозяйства, при выращивании пока используют семена иностранной селекции, акцент также стараются делать на более ранних сортах.

"Традиционные астраханские сорта созревают в августе-сентябре, а покупатели хотят продукцию пораньше. Спрос не падает, желание купить наши арбузы есть всегда", - заметил Богданов.

Урожай бессемянных

К уборке урожая арбузов в самые ближайшие дни приступят и в северном Ахтубинском районе области. Здесь расположено единственное в регионе хозяйство, где выращивают бессемянные арбузы израильской селекции. Впервые их посадили в 2013 году в качестве эксперимента. В 2014-м арбузы без семечек поступили на прилавки российских магазинов и разошлись в считанные дни.

В этом году в астраханском хозяйстве планируют собрать порядка 1,5 тыс. тонн бессемянных арбузов, это на 500 тонн больше, чем в прошлом сезоне.

"Люди хотят видеть на столе экзотику. Например, для пикника сейчас берут не только красный бессемянный, но и желтый бессемянный арбуз. По вкусу он не уступает и очень красиво смотрится", - отметила директор ахтубинского хозяйства Ирина Полякова.

Экзотические сорта

Завоевывает рынок и арбуз с желтой мякотью под названием "Лунный", выведенный несколько лет назад астраханскими селекционерами. Местную "экзотику" с легкой кислинкой на вкус выращивают, например, на агроферме Михаила Дербасова. Реализуют в собственной торговой сети.

"Людям нравятся такие экзотические сорта, они с удовольствием их покупают. По прошлому году цена на "лунный" арбуз была примерно в два раза выше, чем на обычный. Но на спрос это никак не повлияло, распродали все", - сказал Дербасов.

Старший научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института орошаемого овощеводства и бахчеводства (ВНИИОБ, Астрахань) Артем Соколов сообщил ТАСС, что сейчас ученые работают еще над несколькими сортовыми линиями "экзотических" арбузов - это, в том числе, порционные сорта весом в 1 кг, ягоды с зеленой и оранжевой мякотью.

Последний сорт арбуза, который ученые условно называют "апельсинчик", отправят на госсортиспытания уже в следующем году.

"Спрос на арбузы с оранжевой мякотью уже есть, хотя фермерам мы показывали только фотографии. Поэтому я думаю, это та из новинок, которая прозвучит красиво и громко. По вкусу он сладкий, с легким морковным привкусом, так как в нем много каротина. При этом его можно употреблять аллергикам", - заметил Соколов.

Он также обратил внимание на то, что сейчас фермеры стали больше проявлять интерес к семенам отечественной селекции. Они не только выгоднее по цене, но и более устойчивы к местному климату и заболеваниям.

Астраханский бренд

Арбуз - один из брендов Астраханской области. Климатические условия региона считаются идеальными для их выращивания. У области есть и официальное свидетельство о том, что она является историческим центром российского арбуза.

Документ был подписан в 2005 году Алексеем Гордеевым, занимавшим тогда пост главы Минсельхоза РФ.

Считается, что каждый третий арбуз в России выращен в Астраханской области.

C 2002 года в регионе проходит ежегодный фестиваль "День арбуза", в 2006 году здесь был открыт единственный в России и Европе Музей арбуза. Астраханские арбузы реализуют почти во всех регионах России, а также в прибалтийских странах и Белоруссии.